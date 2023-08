Mammutaufgabe Manching: SpVgg Kammerberg gastiert bei hochkarätig besetzem Mitfavoriten

Teilen

Die SpVgg Kammerberg (blaue Trikots) möchte auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. © lehmann

Sechs Spieler aus der jüngsten Startelf des SV Manching haben Regionalligaerfahrung. Die SpVgg Kammerberg rechnet sich beim Gastspiel dennoch Chancen aus.

Kammerberg – Die Fußballer der SpVgg Kammerberg sind im Soll: Zehn Punkte aus den ersten fünf Partien sollten es werden – und genau die sind es geworden. Um die Bilanz im Gastspiel beim SV Manching am Donnerstagabend (19 Uhr) auszubauen, müssen sich die Kammerberger allerdings gewaltig strecken. Der Gegner startete vor dieser Saison eine Transferoffensive, die in der Bezirksliga Nord ihresgleichen sucht.

SV Manching: Nur eine Gruppe von Individualisten oder eine zusammengewachsene Truppe?

Die meisten Teams der Liga würden sich freuen, wenn sie einen Spieler mit Regionalligaerfahrung in ihren Reihen hätten. Beim SV Manching stellt sich diese Frage nicht. Beim 3:2-Erfolg in Freising am vergangenen Freitag standen allein sechs ehemalige Regionalliga-Kicker in der Startelf. Einer davon ist Sebastian Graßl, der aus dem Kreis der hochkarätigen Neuzugänge heraussticht. Graßl kam vor der Saison vom VfB Eichstätt, wo er unumstrittene Stammkraft war. Der 28-jährige Mittelfeldakteur gehörte sogar zu den Elfmeterschützen – ein Job für die Führungsspieler.

Für den SVM war Graßl in dieser Saison dreimal im Einsatz, erzielte dabei drei Treffer – darunter ein Fernschuss in den Winkel gegen Nord Lerchenau – und bereitete drei Tore vor. „Graßl ist natürlich stark, aber sie haben mehrere Topspieler. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es eine Gruppe von Individualisten ist oder etwas zusammenwächst“, sagt Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger.

Wenn er sich beim Gegner bedienen könnte, würde seine Wahl aber auf einen fallen, der „nur“ bis zur Bayernliga gekickt hat. „Rainer Meisinger bringt alles mit, was es in unserer Liga braucht. Er ist torgefährlich, nicht langsam und bringt seit Jahren starke Leistungen“, so Koston über die Konstante beim SVM.

„Eigentlich können sich die Manchinger nur selbst schlagen. Aber wenn wir einen guten Tag erwischen, keine Fehler machen und etwas Spielglück haben, ist was drin“, sagt der Coach und verweist auf den Aufsteiger SV Sulzemoos, der in Manching mit 2:1 gewonnen hat. Und warum soll dies den Kammerbergern nicht auch gelingen. Sie sind gut in die Saison gestartet und gehen nach vier Spielen ohne Niederlage vom dritten Tabellenplatz in das Duell. Manching ist Neunter – auch wegen zweier Spiele weniger, doch diese muss der Mitfavorit erst einmal gewinnen. MORITZ STALTER