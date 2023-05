Manching zu effektiv: TSV Eching verliert Toto-Pokal-Finale

Abgeblockt: Die Echinger Fußballer – hier mit Thomas Asvestas (r.) in Aktion – hielten gegen den klassenhöheren Gegner gut mit. Am Ende fehlte zu oft der berühmte letzte Pass.

Fußball

Von Matthias Spanrad

Der Finalcoup blieb aus: Die Fußballer des TSV Eching zogen im Toto-Pokal-Endspiel des Kreises Donau/Isar gegen den SV Manching mit 1:3 den Kürzeren.

Eching – Die Hoffnung auf den Pokal-Coup lebte, doch am Ende mussten sie sich geschlagen geben: Die Fußballer des TSV Eching zogen am Montag im Toto-Pokal-Finale des Kreises Donau/Isar gegen den SV Manching mit 1:3 (1:2) den Kürzeren. Damit haben die Zebras den Einzug in die erste Toto-Pokal-Hauptrunde und die Chance auf ein Match gegen einen Club aus den Amateur-Spitzenligen verpasst.

Die Echinger spielen in der Kreisliga, die Manchinger in der Bezirksliga. Doch einen echten Klassenunterschied sahen die 270 Zuschauer im Willi-Widhopf-Stadion nicht. Die Zebras, aktuell heißeste Anwärter auf den Aufstieg in eben diese Bezirksliga, hielten richtig gut mit, weswegen die Verantwortlichen hinterher durchaus enttäuscht waren, dass der Coup ausgeblieben war. „Die Chance wäre dagewesen“, sagte TSV-Abteilungsleiter Peter Hanrieder. „Wir waren nicht klar unterlegen. Am Ende war Manching einfach effektiver als wir.“

Echinger Fehler eiskalt ausgenutzt

Vor allem vor dem Tor nutzte der SVM die Echinger Fehler eiskalt aus. Wie etwa beim 0:1 in der sechsten Minute: Christian Niederstrasser hatte sich 18 Meter vor dem eigenen Gehäuse in zentraler Position ein Foul geleistet. Abdel Abou-Khalil nahm das Geschenk dankend an und zirkelte das Leder aus einer klassischen Freistoßposition heraus ins Kreuzeck.

Trotz des frühen Rückstands steckte Eching nicht zurück, sondern bot dem Favoriten Paroli. Dann diese Szene in der 25. Minute: Der TSV war in der Vorwärtsbewegung, spielte in der Manchinger Hälfte aber einen Fehlpass. Danach ging es schnell, ein Chipball über die Viererkette genügte – und schon stand Mamadou Diallo alleine vor Keeper Daniel Hanrieder und netzte ein.

Glogowski bringt die Zebras zurück ins Spiel

Ganz aus dem Rennen waren die Echinger Kicker aber noch nicht: Christopher Trautmann verlängerte am kurzen Pfosten eine Ecke, sodass Samuel Glogowski aus drei Metern nur noch einzuschieben brauchte (42.). Nach dem Seitenwechsel drückte der TSV dann vehement auf den Ausgleich – mehr als ein satter Schuss aus 16 Metern von Manuel Joos, der hauchdünn am Gehäuse vorbeistrich, sprang jedoch nicht heraus. Am Ende fehlte bei einigen Aktionen der berühmte letzte Pass.

Wie es geht, demonstrierte Manching in der Schlussphase. Nach einem weiten Pass in die Spitze löste es Rainer Meisinger am rechten Strafraumeck klug und schloss flach zum 3:1-Endstand ab (82.).

Spielstatistik:

TSV Eching – SV Manching 1:3 (1:2)

Aufstellung: Hanrieder – Niederstrasser, Strehlow, Kappauf, Joos – Glogowski (55. Kleindienst) – Atkinson, Roth (46. Tadic), Mayer, Asvestas (55. Amannsberger) – Trautmann.

Tore: 0:1 Abou-Khalil (6.), 0:2 Diallo (25.), 1:2 Glogowski (42.), 1:3 Meisinger (82.).

Gelbe Karte: Niederstrasser.

Schiedsrichter: Christian Schunke (FC Schwaig).

Zuschauer: 270.

