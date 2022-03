Mauern im Kampf um den Aufstieg - Allershausen peilt den Relegationsplatz hinter Halbergmoos an

Von: Bernd Heinzinger

Sascha Dörner: Der Mauerner Stürmer feierte eine starkes Comeback. © lehmann

In den A-Klassen kommen die entscheidenden Wochen. Nicht nur die SpVgg Mauern, sondern auch die Reserve des TSV Allershausen kämpfen um den möglichen Aufstieg.

Mauern/Allershausen – In der A-Klasse 6 zeichnet sich ein Herzschlagfinale im Kampf um die Meisterschaft ab. Mitten drin ist die SpVgg Mauern. Trainer Georg Pfüller sieht daher bis zum Saisonende nur noch Endspiele auf sich und seine Elf zukommen. Obwohl die Truppe nach 16 Spielen immer noch ungeschlagen ist, steht sie bei einem Zähler Rückstand auf den VfR Haag nur auf dem zweiten Rang.

Pfüller: „Unser Ziel ist der direkte Aufstieg, das ist klar festgelegt.“ Ausrutscher sind daher nicht erlaubt, und wie schnell eine Partie in Schieflage geraten kann, sahen die SpVgg-Männer im Hinspiel beim kommenden Gegner SC Tegernbach. Damals führten sie bereits klar mit 4:0, ehe der Kontrahent mit drei Toren zurückschlag und es ein Zittern bis zum Ende wurde. „Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen und müssen von Anfang bis zum Ende konzentriert spielen“, fordert der Coach. Gänsehaut bereitet ihm bereits der Gedanke an die beiden Duelle gegen Haag und den Tabellendritten Attenkirchen. „Wir müssen jeweils auswärts ran, es werden sicherlich ganz heiße Geschichten“, ahnt der Coach. Die Vorteile seiner Truppe sieht er in der Breite des Kaders. „Da sind wir besser aufgestellt als die Konkurrenz.“ Gerade in Zeiten von Corona, wo Ausfälle kurzfristig kommen können, ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Comeback nach Kreuzbandriss

Letzte Woche gab mit Sascha Dörner der beste Stürmer nach einer 14-monatigen Leidenszeit wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback. Wie wichtig er für die Mannschaft ist, bewies Dörner gleich einmal mit zwei Toren. „Mit ihm sind wir im Angriff noch einmal ein bisschen stärker. Aber generell bin ich sowohl mit den Offensiv- als auch Defensivleistungen bislang sehr zufrieden.“ In der Restsaison sollen zudem ein paar starke Nachwuchskräfte ran, die sich in der Vorbereitung „stark präsentiert“ hätten.

In der A-Klasse 5 steht der TSV Allershausen II vor dem Duell gegen den SV Vötting II ebenfalls auf dem zweiten Rang. Die Aussichten sind aber ganz andere, wie Trainer Andreas Langer betont. „Der erste Platz ist natürlich bereits an Hallbergmoos II vergeben. Wir kämpfen um den Rang dahinter und wollen diesen möglichst verteidigen.“ Vor Saisonbeginn sah das Ziel noch ganz anders aus, die Allershausener sprachen gerade einmal vom Klassenerhalt. „Aber wenn es so gut läuft, darf man die Vorgabe auch einmal nach oben verbessern,“ so der Coach.

Nachdem der TSV neben dem Spitzenreiter die beste Offensive der Liga besitzt, legte Langer in der Vorbereitung die Konzentration auf die Defensive. „Wir treten weiter mit einer Viererkette an, dafür habe ich die richtigen Spieler.“ Vor dem Jahresstart hatten die Allershausener einen schönen Puffer auf die Verfolger. Dieser schrumpfte nach dem Unentschieden in Eichenfeld allerdings auf drei Zähler, Langer sprach von einem herben Dämpfer zum Auftakt. „Wir hatten gegen einen kompakten Gegner auf einem schlechten Platz leider große Probleme.“ Zu Hause sei ein weiterer Ausrutscher verboten. „Da müssen einfach drei Punkte her.“ Allerdings schlug die Pandemie auch beim TSV zu. Drei Spieler befinden sich aktuell noch in Quarantäne. Eventuell muss der eine oder andere Mann zur ersten Mannschaft hoch. Die Kaderbreite sei laut Langer aber groß genug und er habe in jedem Fall genügend Leute zur Verfügung. (Bernd Heinzinger)