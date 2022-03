Mehr Punktgewinn als Punktverlust: VfB Hallbergmoos kassiert gegen starke Löwen-Reserve spät den 1:1-Ausgleich

VfB-Torschütze: Simon Werner erzielte mit dem ersten Hallbergmooser Angriff des Spiels das 1:0 . © Lehmann

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben knapp einen großen Sieg verpasst. Gegen den TSV 1860 München II stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigentafel.

Hallbergmoos – Der TSV 1860 München II steht nicht nur für einen großen Fußballverein, sondern war am Freitag auch sportlich eine harte Nummer: Am Ende mussten die Bayernliga-Kicker des VfB Hallbergmoos mit dem 1:1 (1:0) zufrieden sein – wenngleich der späte Gegentreffer in den ersten Minuten nach dem Abpfiff natürlich schmerzte.

Vom Anstoß weg machten die kleinen Löwen eine Menge Betrieb und bestätigten damit die respektvolle Einschätzung des Hallberger Trainers Matthias Strohmaier vor dem Spiel. 1860 II war spielerisch und auch läuferisch 90 Minuten lang extrem stark und hätte angesichts des Dauerdrucks in der Anfangsphase früh den ersten Treffer erzielen können. Nach zehn Minuten hatte der VfB viel Glück, als Schlussmann Ferdinand Kozel eine hundertprozentige Chance von Valdrin Konjuhi zunichte machte.

Das 2:0 mit dem zweiten Torschuss wäre des Guten zu viel gewesen

Im Verlauf der Partie gerieten die Hallbergmooser Fußballer mehrfach in Gefahr und konnten phasenweise minutenlang für keine Entlastung sorgen. Allerdings war die Zahl der gefährlichen Abschlüsse letztlich überschaubar, da sich der VfB mit beeindruckender Leidenschaft der spielerischen Klasse des Gästeteams entgegenstellte. Einer kämpfte für den anderen – und so brachte man immer wieder noch ein Bein dazwischen.

Das Hallbergmooser 1:0 sorgte für Begeisterungsstürme auf der Tribüne. Mit dem Rekord von erstmals mehr als 1000 Zuschauern wurde es am Freitagabend aber nichts. © Lehmann

Ein weiterer Glücksfall war das Führungstor mit dem ersten Angriff des Spiels: Tobias Krause entwischte einem Gegenspieler auf dem rechten Flügel und fand in der Mitte Simon Werner (15.). Zehn Minuten später schickte Werner dann Kaan Aygün auf die Reise, doch der scheiterte frei vor dem Keeper. Das 2:0 mit dem zweiten Torschuss wäre auch des Guten zu viel gewesen.

Nach dem Seitenwechsel schoben die Gäste weiterhin an – und die Hallbergmooser zeigten, dass die Rückrundenbilanz mit einem Gegentor in sechs Matches nicht zufällig zustande kam. Der VfB verteidigte gut im Team und lauerte auf Konter. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Hallberger eine Torszene mit gleich drei Abschlüssen – da hätte Philipp Beetz aus kurzer Distanz eigentlich treffen müssen. Das hatte fast den Charakter eines Matchballs.

Starker Angriff führt zum Ausgleichstor

In der Schlussviertelstunde erhöhten die kleinen Löwen das Tempo und gingen mehr ins Risiko. Dabei hätte schon ein Abschluss zehn Minuten vor dem Ende den Ausgleich bringen müssen. Beide Seiten fragten sich danach verwundert, wie man aus kurzer Distanz freistehend danebenschießen konnte. Einen Pfeil hatten die Sechzger aber noch im Köcher – und zwar einen wunderbar ausgespielten Angriff, bei dem der VfB keinen Zugriff hatte und die Klasse des Gegners anerkennen musste. Jeremie Zehetbauer musste den Ball am Ende nur noch über die Linie drücken (87.).

„Kurz nach dem Spiel ist ein später Ausgleich immer sehr schmerzhaft“, gab Trainer Matthias Strohmaier zu Protokoll. „Aber mit etwas Abstand ist das dann schon eher ein gewonnener Zähler.“ In den vier Punktspielen nach der Winterpause war der TSV 1860 München II der bislang stärkste Gegner. Das klasse Spiel hatte auch die 620 Zuschauer verdient. Dem vom VfB erträumten Rekord mit erstmals mehr als 1000 Zuschauern stand das eisig kalte Wetter entgegen, das den Fans am Freitagabend einiges abverlangte.

Spielstatistik:

VfB Hallbergmoos – TSV 1860 München II 1:1 (1:0)

Aufstellung VfB: Kozel – Petschner, Opitz, Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz, Krause (73. Diranko), Schmit – Werner (85. Gasteiger) – Aygün.

Tore: 1:0 Werner (15.), 1:1 Zehetbauer (87.).

Gelbe Karten: Petschner, Werner, Mömkes.

Schiedsrichter: Elias Wörz (TSV Friesenried).

Zuschauer: 620.