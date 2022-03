Mehr Spektakel und über 1000 Zuschauer? VfB Hallbergmoos empfängt den TSV 1860 München II

Für ein neues Highlight in der noch jungen Bayernliga-Historie des VfB wollen Tobias Krause (r.) und die Hallbergmooser Fußballer mit einem Heimsieg gegen die kleinen Löwen sorgen.

Fußball-Bayernliga

Der VfB Hallbergmoos startete für die Partie gegen den TSV 1860 München II eine Freikarten-Aktion, um seinen bisherigen Zuschauerrekord zu knacken.

Hallbergmoos – In ihrer ersten Bayernliga-Saison der Vereinsgeschichte haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos bereits viel erlebt. Nun könnte der Club einen weiteren historischen Meilenstein setzen, sollte man im Heimspiel gegen den TSV 1860 München II am Freitag (19.30 Uhr, Stadion am Airport) erstmals die magische Marke von 1000 Zuschauer knacken.

Der Hallbergmooser Fußball-Abteilungsleiter Martin Gilch sorgte in der Hinrunde schon einmal für eine volle Tribüne, doch jetzt soll es einen Schritt weiter gehen: 33 Vereinen aus der Region hat er je 30 Freikarten angeboten, der Club mit den meisten Besuchern bekommt ein Fass Bier obendrauf. Außerdem hat der VfB für die jüngsten Fans eine Kids Corner an der Gegengerade eingerichtet. Mit diesen Maßnahmen soll der bisherige Zuschauerrekord aus der Hinrunde gegen den FC Ingolstadt 04 II – damals waren es 850 – in die Vierstelligkeit gehoben werden.

VfB-Trainer Matthias Strohmaier verspricht wieder mehr Spektakel

„Wir wollen die Zuschauer dann auch mitnehmen“, sagt Trainer Matthias Strohmaier und verspricht nach den zähen Nullnummern daheim gegen Gundelfingen und in Pullach wieder mehr Spektakel. Mit der Reserve der Münchner Löwen kommt eine spielstarke Mannschaft mit viel Potenzial. Aus dem Profikader werden aber nicht viele Spieler dabei sein, weil die Erste Mannschaft zeitgleich in der 3. Liga bei Viktoria Berlin kickt.

Der Star von 1860 II ist der Coach, Frank Schmöller: Der Ex-Profi wurde 1987 mit dem Hamburger SV Pokalsieger und Vizemeister, während er als Trainer einst den FC Ismaning in die Regionalliga führte und zuvor´erfolgreich beim heutigen Regionalligisten SV Heimstetten arbeitete. Wenn dem Kult-Trainer etwas gegen den Strich geht, wird man das auch bei 1000 Zuschauern problemlos hören können.

Erst ein Gegentreffer in sechs Rückrundenspielen

VfB-Coach Matthias Strohmaier baut auf die aktuelle Serie von drei Zu-Null-Spielen nach der Winterpause. Zur Einordnung verweist der 27-Jährige darauf, dass Hallberg in der Bayernliga Süd immer noch die meisten Gegentore zu Buche stehen hat. Selbst die aktuelle Topquote mit einem Gegentreffer in sechs Rückrundenpartien kann die Hinrundenbilanz noch nicht korrigieren. „Die defensive Stabilität ist die Basis“, betont der Trainer, dessen Team nun offensiv noch etwas zielstrebiger werden soll. Das 0:0 in Pullach ärgerte ihn, weil man bei einem Dutzend Halbchancen nicht zu guten Abschlüssen kam. „Wir müssen auch mal draufhauen“, fordert er.

Für Offensivpower könnte Winterneuzugang Mert Sahin sorgen, der zuletzt immer einer der ersten Einwechselspieler war und nahe an der Startelf dran ist. Er könnte die Kreativität im Spiel nach vorne verbessern und darüber hinaus auch einmal für Überraschungsmomente sorgen.

Hinten die Null, vorne ein paar Prozent mehr und 1000 plus X Zuschauer: Das sind die drei Faktoren, mit denen die Hallbergmooser für ein neues Highlight in der Clubgeschichte sorgen wollen. Strohmaier verweist auf den 1:0-Heimsieg gegen Hankofen, „denn auswärts hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen“.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Kozel – Petschner, Strohmaier, Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Sahin), Krause, Schmit – Werner – Aygün.

