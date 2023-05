Meilenstein in Manching? BC Attaching kann das Polster auf die Relegation auf fünf Punkte vergrößern

Bezirksliga-Nachholspiel am Dienstagabend

Der BC Attaching steht in der Bezirksliga Nord nur zwei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsrang – hat aber ein Spiel weniger. Beim SV Manching geht es um weitere Big Points.

Attaching – Der BC Attaching hat im Saisonendspurt ein klares Ziel: den zwölften Tabellenplatz zu verteidigen, denn dieser garantiert eine weitere Spielzeit in der Bezirksliga Nord. Dahinter beginnt die Abstiegszone. Am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel beim SV Manching kann der Aufsteiger weitere Big Points einfahren. Die Partie war ursprünglich für das letzte April-Wochenende angesetzt, aber der Platz des SVM war damals nach starken Regenfällen unbespielbar.

BC Attaching: Trainer Mehmedovic macht klare Ansage – „Wir müssen in Manching gewinnen“

Gegen den Tabellenzweiten Feldmoching feierte der BCA am Samstag einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg. Aber: Da auch Günzlhofen und Untermenzing, die Hauptkonkurrenten im Rennen um Platz zwölf dreifach gepunktet haben, bleibt es spannend. Der Vorsprung der Attachinger auf die beiden anderen Liganeulinge beträgt momentan zwei beziehungsweise drei Zähler. Mit einem Dreier in Manching könnte sich der BCA also erst einmal Luft verschaffen.

Für BCA-Trainer Enes Mehmedovic ist die Sache daher klar: „Wir müssen in Manching gewinnen.“ Nur mit einem Erfolg bei der Elf aus dem Landkreis Pfaffenhofen würde der Coup gegen Feldmoching seine volle Wucht entfalten, bei einer Niederlage würde der Effekt verpuffen. „Um in Manching zu gewinnen, müssen wir Vollgas geben und brauchen einen guten Tag. Wenn die dann nicht ihre Bestleistung abrufen, ist alles drin“, so der Coach. Das klingt ein wenig nach Tiefstapelei, denn Mehmedovic weiß: Ist seine Mannschaft komplett, kann sie jedem Team der Bezirksliga Nord Probleme bereiten. Dies demonstrierte sie unter anderem mit sechs Punkten aus den beiden Begegnungen mit der SpVgg Feldmoching.

BC Attaching: Mesut Toprak auf dem Weg zurück zu Bestform

Gegen Manching kann der BCA in Bestbesetzung antreten. Das heißt auch, dass Mirnes Gurbeta der Innenverteidigung Stabilität verleihen wird und Mesut Toprak einen weiteren Schritt in Richtung Topform machen will. „Mesut ist nach seiner Verletzung erst bei 60, 70 Prozent. Wäre er bei 100, hätte er schon ein paar Tore gemacht. Aber er gibt alles, und man sieht, was er draufhat“, sagt der Trainer. Er hofft, dass der Knoten im Saisonendspurt noch platzt – bestenfalls schon in Manching.

Dort werden die Attachinger effizient sein müssen, denn der Gegner hat einen Lauf: Der SVM gewann fünf seiner jüngsten sechs Partien, darunter der 2:1-Erfolg am Wochenende in Palzing. Dort spielte der Tabellensiebte zwar nicht außergewöhnlich gut, investierte aber genug, um die drei Punkte zu entführen. Dass die Hausherren einen Tag mehr Pause hatten, ist ebenfalls ein Pluspunkt. Doch diesen wollen die Gäste mit ihrer Entschlossenheit wettmachen. VON MORITZ STALTER

