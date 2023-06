Meister des Nachsitzens: FVgg Gammelsdorf rettet sich zum zweiten Mal in Folge in der Relegation

SGE-Trainer hadert mit Elfmeterpfiff

Die FVgg Gammelsdorf lässt der SG Eichenfeld in der Relegation keine Chance und bleibt in der Kreisklasse. SGE-Trainer Ludger Reuter monierte einen kontroversen Handelfmeter.

Gammelsdorf/Eichenfeld – Aller guten Dinge sind drei? „Nein“, sagt Tobias Weinzierl, „nicht noch einmal!“ Der Trainer der FVgg Gammelsdorf hat seine Mannschaft dank des am Ende klaren 3:0 (1:0)-Siegs gegen die SG Eichenfeld zum zweiten Mal hintereinander in der Relegation zum Klassenerhalt geführt. Während seine Fußballer und die Fans lautstark die Unabsteigbarkeit aus der Kreisklasse feierten, war der Coach froh, dass man nun einen Schlussstrich unter diese Saison und die emotional anstrengende Relegation ziehen könne.

Gammelsdorf peilt nun einen stressfreiein Klassenerhalt an – Der SGE gehört die Zukunft

Nach dem Sieg gegen Eichenfeld sprach Weinzierl von einem verdienten Erfolg und verwies zurecht darauf, dass man dem Gegner eigentlich nur eine Großchance erlaubt hatte. Vorne war seine Mannschaft derweil bei Standardsituationen überaus effektiv – und hat sich dadurch für den Aufwärtstrend in der zweiten Saisonhälfte belohnt. Weinzierl hatte bereits frühzeitig als Trainer verlängert. Seine Mannschaft wird in der Form zusammenbleiben – doch eine Sache wünscht sich der Coach: dass es nach zwei Relegationen in der kommenden Saison etwas stressfreier mit dem Klassenerhalt klappt.

Auf der anderen Seite war Eichenfeld-Coach Ludger Reuter mit der Vorstellung seiner Elf nicht unzufrieden, „weil wir in der zweiten Halbzeit die spielerisch bessere Mannschaft waren. Wir haben die Angriffe nur nicht zu Ende gebracht, vorne die falschen Entscheidungen getroffen und den letzten Pass nicht geschafft.“ Reuter tröstete seine Kicker mit dem Fakt, dass man vor der Saison den zweiten Platz in der A-Klasse 5 nicht als Ziel verfolgt hatte. So oder so: Diesem jungen Team gehört die Zukunft. Nächstes Jahr ist ein weiterer Anlauf auf die Kreisklasse gut möglich.

Handelfmeter nach abgefälschtem Schuss verärgert SGE-Coach Reuter

Die Eichenfelder hatten vor 700 Zuschauern in der Moosburger Neustadt auch mit ihren Nerven und der Effektivität zu kämpfen. Symbolhaft dafür stand Ibrahim Bah: Immer wieder lief der pfeilschnelle Stürmer den Gammelsdorfern davon, ohne dass etwas dabei herauskam. Aus den Vorteilen entstanden keine Chancen.

Ludger Reuter tat vor allem die Entstehung der Gegentore weh. So war der Freistoß zum 1:0 abgefälscht und daher nicht zu verteidigen. Noch mehr ärgerte ihn der Handelfmeter zum letztlich vorentscheidenden 2:0, bei dem erst der Gammelsdorfer Aufschrei und dann mit etwas Verspätung der Pfiff des Schiedsrichters ertönte. Für den SGE-Trainer war der Strafstoß eine Fehlentscheidung: „Der Spieler hatte die Hände hinter dem Rücken – und dort ging ein zweimal abgefälschter Schuss an die Hand. Das ist kein Handspiel.“ NICO BAUER

