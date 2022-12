„Das ein oder andere Tor gemacht“: Rückkehrer Mesut Toprak hilft Attaching bei Misson Klassenerhalt

Von: Kilian Drexl

Nach knapp drei Jahren als Spielertrainer beim Kreisklassisten SC Freising wechselt Mesut Toprak im Winter zum BC Attaching in die Bezirksliga.

Attaching – Mesut Toprak spielte für Eintracht Freising lange in der Landesliga Südost und machte sich dort einen Namen. Jetzt wechselt er zur Rückrunde wieder zu seinem Jugendverein Attaching in die Bezirksliga und will wieder neu angreifen. Großes Ziel in dieser Saison ist nach dem letztjährigen Aufstieg der Klassenerhalt.

Weil er heiratete und Vater wurde, entschied sich Toprak 2019 dafür, etwas kürzerzutreten und wechselte vom Landesligisten Eintracht Freising zum SC Freising in die Kreisklasse. Gemeinsam mit seinem Cousin Sezgin Gül bildete er bis zu diesem Winter das Trainergespann der ersten Herrenmannschaft. Während Toprak als Spielertrainer auf dem Feld fungierte, gab Gül der Mannschaft den nötigen Input von der Seitenlinie.

„Unstimmigkeiten mit einem Teil des Vorstands“ – Toprak und Gül verließen SC Freising in der Winterpause

Die Entscheidung jetzt beim SC Freising aufzuhören fällten die beiden ebenso gemeinsam. „Es gab am Ende auch Unstimmigkeiten mit einem Teil des Vorstands. Sezgin und ich haben dann zusammen entschieden, dass es für uns nicht mehr funktioniert und wir den Verein zur Winterpause verlassen wollen“, stellte Toprak klar.

Die Lust am Fußball hat er aber nicht verloren und wollte nicht darauf verzichten. So landete er jetzt wieder bei seinem Jugendverein in Attaching: „Ich wollte einfach weiter Fußball spielen. Der Kontakt nach Attaching ist nie abgerissen und ich kenne auch die Meisten aus der Mannschaft. Es gab super Gespräche, vor allem mit dem Trainer Enes Mehmedovic. Es hat gepasst.“

„Alle gemeinsam für den Klassenerhalt“ – Toprak will Attaching mit seinen Toren helfen

„Als Aufsteiger müssen wir jetzt in der Rückrunde alle gemeinsam für das Ziel Klassenerhalt kämpfen.“ Attaching steht zur Pause mit 21 Punkten auf Rang elf der Bezirksliga Nord. Vier Punkte trennt den Ball-Club vom Abstiegsrelegationsplatz. Vor allem im Angriff haperte es in der Hinserie. In 18 Spielen erzielten die Attachinger nur 21 Treffer und stellen damit die zweitschlechteste Offensive der Liga. „Ich habe in der Vergangenheit ja schon die ein oder anderen Tore und Vorlagen gemacht und hoffe, dass ich da helfen kann“, verkündete Toprak mit einem Schmunzeln.

Mesut Toprak: „Sehe meine Zukunft wieder als Spielertrainer mit meinem Cousin“

Wie es für Toprak im Sommer weiter geht, steht aber noch in den Sternen. Besonders ein Trainerengagement wäre für ihn wieder interessant: „Ich habe Attaching für die Rückrunde zugesagt und konzentriere mich jetzt voll darauf. In der Zukunft möchte ich dann wieder einen Trainerjob zusammen mit meinem Cousin annehmen – uns gibt es nur im Doppelpack. Im Sommer höre ich mir alle Angebote an und entscheide dann.“

In der Rückrunde wird er also für Attaching auf Torejagd gehen. Ob dem BC der Klassenerhalt gelingt und wie es für Toprak im Sommer weitergeht, wird die Zukunft zeigen. (Kilian Drexl)