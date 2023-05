Abstieg ohne großes Drama: VfB Hallbergmoos verabschiedet sich nach 1:2-Pleite in die Landesliga

Von: Nico Bauer

Mächtig unter Beschuss standen die Hallbergmooser (v. l. in Schwarz) Andreas Giglberger, Andreas Kostorz und Johannes Petschner beim „Endspiel“ im Kemptener Stadtteil Kottern. Die Hausherren siegten am Ende verdient mit 2:1. Foto: PRIVAT © PRIVAT

Das erhoffte Wunder ist ausgeblieben. Mit einer 1:2 (0:0)-Niederlage in Kottern hat sich der VfB Hallbergmoos aus der Bayernliga verabschiedet.

Hallbergmoos - Letztlich tat diese Niederlage aber nur halb so weh: Parallel nämlich gewann Konkurrent TSV 1860 Rosenheim 2:0 (1:0) gegen den TSV Dachau 65. Damit hätte auch ein Hallbergmooser Sieg nicht für die Relegation gereicht. Das Protokoll des Fernduells um den letzten Relegationsplatz mit den letzten 90 Bayernliga-Minuten des VfB:

1. Minute

Es braucht zwei Tore für die Relegation. Dachau muss einmal zum Sieg in Rosenheim treffen und Hallbergmoos einmal in Kottern. Die Ausgangslage ist klar.

11. Minute

Lucas Gratt bringt den TSV 1860 in Führung. Das Schneckenrennen der beiden Tabellenletzten nimmt Fahr auf. Da es aus Rosenheim keine Fernsehbilder gibt, kann man auch nicht einschätzen, wie realistisch ein Dachauer Sieg ist.

30. Minute

Hallbergmoos hält das 0:0 – und es ist wie so oft: Der VfB lässt defensiv zwar nicht viel zu, ist vorne aber viel zu harmlos. Kottern hat die ersten gefährlichen Offensivmomente. Vorläufiges Fazit: So ist ein Sieg des Schlusslichts in weiter Ferne.

45. Minute

Rosenheim führt 1:0, Hallbergmoos nimmt ein glückliches torloses Remis mit in die Kabine. Es braucht weiterhin viel Fantasie für das Wunder.

51. Minute

Nach einem Steilpass läuft Christopher Duchardt auf den abermals ordentlich haltenden VfB-Torwart Fabian Müske und lupft das Leder ins Tor. Es kommt, wie es kommen musste.

54. Minute

Michele Cosentino macht das 2:0 für Rosenheim gegen Dachau. Das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Jetzt geht es aus 1860-Sicht eigentlich nur noch darum, die letzte halbe Stunde anständig zu Ende bringen.

60. Minute

Rosenheim notiert bereits den zweiten Lattenschuss in der zweiten Hälfte – und der VfB ist mit dem 0:1-Rückstand gut bedient.

85. Minute

Ein abgeblockter Schuss von Fabian Diranko landet bei dem eingewechselten Tobias Krause, der einen Haken macht und cool zum Ausgleich für den VfB einschiebt. Mit acht Saisontoren ist Krause bester Angreifer des Clubs. Für die Mittelstürmer im Kader kein Ruhmesblatt. Offensiv fehlen die Stützpfeiler.

89. Minute

Bezeichnender Schlusspunkt: Bemühte Hallbergmooser stehen knapp vorm glücklichen Punktgewinn und machen sich das Ganze dann doch noch kaputt: Nach einem unnötigen Foul gibt es einen Elfer, den Kottern zum Sieg nutzt. Verdient!

90. Minute

Schluss, aus, vorbei! Rosenheim hat sechs Punkte Vorsprung auf Hallbergmoos – und das geht so in Ordnung. Der Vorletzte hat nach der Winterpause dreimal gewonnen, der VfB keinmal. Hallbergmoos beendet die Saison mit einem unterirdischen Schnitt von 0,44 Punkten pro Spiel. Man wird gehörig zulegen müssen, um in der Landesliga vorne mitzuspielen.