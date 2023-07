Mit „Zebras-Song“ zum Auftaktsieg? TSV Eching peilt gegen Schwabing drei Zähler an

Da muss auch der FC Schwabing erstmal durchkommen: Die Defensive war in der vergangenen Kreisliga-Saison das Prunkstück des Echinger Teams. © Lehmann

Sie sind zurück in der Bezirksliga: Der TSV Eching startet am Freitag in die neue Saison, muss mit Schwabing allerdings eine harte Nuss knacken.

Eching – Wenn sich am Freitagabend das Rund des Willi-Widhopf-Stadions mit Fußballfans füllt, dann dürfte die Vorfreude bei den Echinger Zebras deutlich zu spüren sein. Ein Jahr hatte der TSV darauf verzichten müssen, auf Bezirksebene in Erscheinung zu treten. Doch nach einer insgesamt souveränen Runde und der verdienten Meisterschaft in der Kreisliga sind die Echinger zurück – und dürfen gleich mit einer Heimpartie gegen den FC Schwabing in die Bezirksliga-Saison starten. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Es wird durchaus etwas geboten sein rund um das Stadion an der Dietersheimer Straße. Unter anderem wird’s den brandneuen „Zebras-Song“ zu hören geben, den die örtliche Gruppe „KratzlBaur“ extra für den TSV Eching geschrieben hat. Und auch ansonsten ist die Stimmung beim Turn- und Sportverein prächtig: Nach langen Wochen der Vorbereitung sind alle heiß auf den Auftakt – und: „Wir möchten die drei Punkte einfahren“, betont TSV-Abteilungsleiter Peter Hanrieder. 18 Mal haben die Zebras in der zurückliegenden Kreisliga-Saison den Platz als Sieger verlassen. Nun wollen sie daran anknüpfen – und so schnell wie möglich wieder in der Bezirksliga Fuß fassen.

Neuzugang Philipp Beetz plagen Knieprobleme

20 Spieler umfasst der Kader von TSV-Trainer Alexander Günther. Etliche – durchaus namhafte – Neuzugänge haben sich dem Club im Sommer angeschlossen. Und weil bis auf Neuzugang Philipp Beetz vom VfB Hallbergmoos, den seit zehn Tagen Knieprobleme plagen, alle Akteure fit sind, hat der Coach die Qual der Wahl, welche elf Spieler er für den Auftakt aufs Feld schickt. Gleichwohl dürften mit Blick auf Stürmer Daniel Mömkes oder auch Rückkehrer Florian Bittner, der universell einsetzbar ist, einige Planstellen schon fix sein.

TSV Eching hat nichts zu verlieren

Ansonsten wollen die Zebras erst einmal kein Tor kassieren. Die Defensive hatte den TSV schon in der vergangenen Runde ausgezeichnet – „und vorne dürfte dann ein Treffer drin sein“, erklärt Fußballchef Hanrieder den Spielplan. Doch den Gegner haben die Echinger natürlich auf dem Zettel: Der FC Schwabing belegte in der Vorsaison Rang drei, fünf Punkte fehlten den Münchnern in der Endabrechnung zum Relegationsplatz. „Und sie haben sich sogar noch verstärkt“, weiß Hanrieder. „Aber wir haben ja erst mal nichts zu verlieren.“

Die Echinger haben jedoch ihren neuen Zebras-Song im Gepäck. Und wer weiß: Vielleicht werden am Ende viele Zuschauer nicht nur mit-, sondern auch den ersten Heimsieg der neuen Saison lauthals im Willi-Widhopf-Stadion besingen.

