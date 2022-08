Mittelfeld und Sturm stark ausgedünnt

Von: Nico Bauer

Doppelter Ausfall: Andreas Giglberger (l.) und Carl Opitz (r.) fehlen nach Bänderverletzungen. © lehmann

Bayernliga Süd: VfB Hallbergmoos kämpft vor dem Gastspiel bei den Löwen mit erheblichen personellen Problemen in Mittelfeld und Angriff.

Hallbergmoos – Nach dem ersten Saisonsieg können die Fußballer des VfB Hallbergmoos durchatmen, aber die nächsten heftigen Prüfungen stehen schon auf dem Spielplan. Personell geht der VfB am Stock, so gesehen kommt die Englische Woche, beginnend mit dem Gastspiel beim TSV 1860 München II (Samstag, 14 Uhr, Sportanlage in Gilching) eigentlich ungelegen.

Den Hallbergmoosern ist vor allem das Personal für die defensive Sechs im Mittelfeld völlig weggebrochen. Andreas Kostorz ist privat verhindert, David Küttner beim Auslandsstudium in Australien, und Philipp Beetz hat Probleme mit dem Meniskus. Bei ihm besteht noch eine kleine Resthoffnung, dass es für Samstag reichen könnte.

Ersatzlösungen schwer verletzt

Normalerweise hat der VfB für diesen Fall Innenverteidiger, die diese Lücke ausfüllen können, aber auch die Luxuslösung Andi Giglberger fehlt nach einem doppelten Bänderriss. Da sich in der vergangenen Woche im Training noch Carl Opitz die selbe Verletzung zugezogen hat, ist das defensive Zentrum so gut wie komplett ausgeschaltet.

Spielertrainer Matthias Strohmaier wird zusammen mit Christoph Mömkes die Innenverteidigung besetzen, aber für die Doppelsechs braucht es nun eher Plan C. Eine Option wäre Johannes Petschner, der auf dieser Position seine fußballerischen Anfänge gestartet hat und in Hallbergmoos als Rechtsverteidiger unverzichtbar wurde. Sein Wechsel ins Zentrum könnte die Startelf-Chance für den aus Freising gewechselten Osaro Aiteniora bedeuten. Auch Routinier Julian Kersting könnte im defensiven Mittelfeld aushelfen.

Auch im Sturm wird es eng

Damit nicht genug. Der Sturm ist nach den Ausfällen von Fabi Diranko (Aufbautraining nach Schambeinentzündung), Tobias Krause (Pfeiffersches Drüsenfieber), Monty Mendama (Long Covid), James Joseph (Visum abgelaufen) und Aldin Bajramovic (Meniskuseinriss mit Kreuzbandanriss) jenseits von üppig besetzt.

Die einzig gute Nachricht ist die neue Treffsicherheit des gesunden Maurice David. Der Angreifer hat nach drei Kurzeinsätzen gegen Türkspor Augsburg doppelt getroffen – plus einen Pfostenschuss. Strohmaier ist guter Dinge, dass der aus Ismaning geholte Mann nachlegen wird. „Er hat viel Potenzial und weiß, wo das Tor steht. Jetzt liegt es an uns, ihn mit Zuspielen zu füttern.“

Aufstellung

Dinkel – Aiteniora, Strohmaier, Mömkes, Mühlrath – Petschner, Kersting (Beetz), Czech, Lucksch – Werner – David.