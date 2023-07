Moment der Wahrheit für den SE Freising

Fußball-Bezirksliga

Absteiger SE Freising startet mit einem Gastspiel bei der „Wundertüte“ SV Nord Lerchenau in die Bezirksliga-Runde. Außer Osaro Aiteniora sind alle Mann an Bord.

Freising – Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Nord – und für die Fußballer des SE Freising ist der Saisonstart so etwas wie der Moment der Wahrheit. Das Team hat einen neuer Trainer, dazu kommen zahlreiche neue Spieler und eine neue Liga: Nach dem Abstieg aus der Landesliga wird sich nun zeigen, ob und wie dem Lerchenfelder Club der Neuanfang gelingen wird.

Entsprechend groß ist die Vorfreude in der Savoyer Au. Auch bei Trainer Alexander Schmidbauer, der in der Sommerpause beim SEF engagiert wurde, nachdem sich der Verein doch etwas überraschend von Florian Bittner getrennt hatte. „Vorbereitung schön und gut“, sagt der 34-jährige Schmidbauer. „Aber wir sind alle froh, dass es jetzt endlich um Punkte geht.“

Durchwachsene Vorbereitung

Die Vorbereitung beim SEF war durchwachsen: Einigen starken Auftritten folgten, gerade am Ende, eher weniger überzeugende – wie etwa das schmeichelhafte 3:0 im Toto-Pokal gegen den A-Klassisten SC Tegernbach. Doch Coach Schmidbauer weiß das alles einzuordnen. Der SE Freising hat – eigentlich wie immer – eine junge Mannschaft. Viele Neuzugänge sind kaum älter als 20, im Grunde sticht nur Mesut Toprak (kam vom BC Attaching) mit seinen 34 Lenzen heraus. „Angesichts des jungen Teams ist alles drin – von guten bis weniger guten Ergebnissen“, sagt der Coach.

Somit ist es auch schwierig, eine verlässliche Prognose für die erste Saisonpartie zu treffen. Am Samstag geht die Reise zum SV Nord Lerchenau, Anpfiff ist um 15 Uhr. Zudem tut sich Schmidbauer schwer, den ersten Gegner des Spieljahres einzuschätzen, obwohl der SV Nord eines der wenigen Teams ist, das, mit einer Unterbrechung, schon eine ganze Weile in dieser Bezirksliga-Gruppe kickt. „Trotzdem sind sie eine Wundertüte. Sie haben aber großes Potenzial.“ In der vergangenen Punktrunde spielte Lerchenau eine bärenstarke Hinrunde und war zwischenzeitlich sogar Zweiter, rutschte nach der Winterpause dann jedoch auf Rang fünf ab. So oder so: „Insgesamt sind sie ein sehr unangenehmer Gegner.“

Schmidbauer lässt sich nicht in die Karten schauen

Personell kann der SEF aus dem Vollen schöpfen. Einzig Osaro Aiteniora fehlt am ersten Spieltag aus persönlichen Gründen, der Rechtsverteidiger wäre fest eingeplant gewesen. „Das tut uns schon weh“, gesteht Schmidbauer. Ansonsten habe er nach den Eindrücken der jüngsten Testspiele natürlich eine Startelf und eine taktische Ausrichtung im Kopf, „da möchte ich mir aber nicht in die Karten schauen lassen“. Klar ist, dass arrivierte Kräfte wie Michael Schmid gesetzt sein dürften. Dahinter bewerben sich viele Talente für die freien Planstellen.

