„Müder Sommerkick“ vs. „Topleistung“: Koston von Kammerbergs Leistung enttäuscht – SVA-Coach glücklich

Augen zu und durch: Zwischen Palzings Tim Bausch (schwarz, l.) und Kammerbergs Maximilian Schaar (r.) geht es im Zweikampf ordentlich zur Sache. Florian Machl (SpVgg) und Julian Wölfle (SVA) beobachten das Geschehen. © lehmann

Die SpVgg Kammerberg und der SVA Palzing trennen sich im Bezirksliga-Derby Unentschieden. Die Fazits der beiden Trainer könnten unterschiedlicher nicht sein.

Kammerberg/Palzing – Die Erfolgsserie der SpVgg Kammerberg ist im Derby gegen Tabellenschlusslicht SVA Palzing gerissen. Durch das 1:1 hat die Spielvereinigung ihre Minimalchance auf die Aufstiegsrelegation wohl verspielt. Palzing hat rechnerisch zwar weiterhin die Möglichkeit auf den Klassenerhalt, kann vier Spieltage vor Saisonende bei zehn Punkten Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz allerdings schon für die Kreisliga planen.

Koston kritisiert: „Es war ein müder Sommerkick“ – Dello Buono spricht von „Topleistung“ des SVA

„Es war ein müder Sommerkick“, kommentierte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston die 90 Minuten, während Palzings Trainer Gianluca Dello Buono sehr zufrieden war: „Das war eine Topleistung meiner Mannschaft.“ Die Ansichten der beiden Coaches verdeutlichten, wie weit die Ansprüche der Landkreis-Clubs auseinanderdriften. Kammerberg hoffte auf einen Ausrutscher des Tabellenzweiten Feldmoching, um an den Aufstiegsrelegationsplatz heranschnuppern zu können. Die Palzinger blickten trotz der Minimalchance auf den Klassenerhalt nicht auf die Konkurrenz, sondern wollten ein gutes Match zeigen. Und das bedeutete: Erst einmal sicher stehen und kein Gegentor kassieren.

Die Gäste verteidigten tief, Kammerberg fand keine Lösungen. Die Spielvereinigung hatte zwar mehr Ballbesitz, agierte aber zu langsam. Geschwindigkeit und Tempowechsel fehlten. So hatten die Ampertaler keine große Mühe, die Null zu halten. Zweimal wurde es allerdings doch gefährlich vor dem Tor von Michael Wellenhofer, Jonas Grundmann und Florian Machl konnten den SVA-Keeper aber nicht bezwingen. Im Spiel nach vorne setzten die Gäste auf lange Bälle, doch die verteidigte die Kammerberger Hintermannschaft weg. Kurz vor der Halbzeit pennte die Heimelf jedoch, Andre Bauer konnte seinen Alleingang allerdings nicht verwerten.

SpVgg Kammerberg nach der Pause verbessert, aber nicht zwingend genug

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kammerberger. „Wir waren strukturierter und bemüht“, sagte Spielertrainer Matthias Koston. Doch „bemüht“ ist nicht nur in Schul- oder Arbeitszeugnissen keine Auszeichnung, sondern auch auf dem Fußballplatz. Die Spielvereinigung blieb im vorderen Drittel, wo die Partien gewonnen werden, zu harmlos. Der SVA verteidigte weiterhin konzentriert und lauerte auf seine Möglichkeit. Die eröffnete sich nach einem Freistoß, der Tim Bausch in Position brachte. Der Mittelfeldspieler ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 0:1 (55.). Nun musste Kammerberg mehr tun, doch die Ideen fehlten weiterhin. Ein Freistoß, den beide Trainer nicht gegeben hätten, brachte die Spielvereinigung zurück. Alexander Nefzger war der Torschütze, nachdem sein Ball aus dem Halbfeld im Zentrum durchgerutscht war und schließlich im langen Eck einschlug (75.). Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss. VON MORITZ STALTER

Die Stimmen zum Spiel:

Matthias Koston (Spielertrainer, SpVgg Kammerberg): „Für ein Benefizspiel wäre es ein gutes Tempo gewesen, für ein Bezirksliga-Spiel war es allerdings deutlich zu wenig. Das war schwere Kost. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Struktur und Tempo reinbekommen, aber insgesamt war das zu wenig. Es ist enttäuschend, weil ich weiß, dass wir viel besser spielen können.“

Maximilian Schaar (Kapitän, SpVgg Kammerberg): „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz, haben aber zu langsam gespielt. Ein Tick mehr Tempo, und wir hätten die ein oder andere Chance gehabt. Und wenn wir in Führung gehen, wird es ein ganz anderes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber die letzte Konsequenz hat uns gefehlt. Das Ergebnis hilft beiden Teams nicht weiter.“

Gianluca Dello Buono (Trainer, SVA Palzing): „Die Mannschaft hat eine Topleistung gezeigt, vor allem in der Defensive haben wir es sehr gut gemacht. Wir waren diszipliniert und fleißig. Der Ausgleich ist nach einer Entscheidung des Schiedsrichters gefallen, für die er sich nachher entschuldigt hat. Trotzdem ist das für uns natürlich brutal ärgerlich.“

Marcel Radlmaier (Kapitän, SVA Palzing): „Wir wollten uns hinten reinstellen und ihnen keine Räume gegeben, um ins Tempo zu kommen. Der Plan ist aufgegangen. Schade, dass unsere Führung nicht gereicht hat. Mit den beiden Remis in den Derbys gegen Attaching und Kammerberg haben wir aber gezeigt, dass wir uns nicht hängen lassen.“