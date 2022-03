Mund abputzen, weiter geht’s: SE Freising will sich in Unterföhring für die Bruckmühl-Pleite rehabilitieren

Teilen

Eine schwierige Aufgabe erwartet Florian Bittner (l.) und die Freisinger Fußballer am Dienstagabend. © Michalek

Der Stachel der 1:4-Pleite gegen Bruckmühl sitzt tief. SEF-Coach Plabst will schnellstmöglich den Klassenerhalt eintüten. Die Aufgaben werden nicht leichter.

Freising – Als die unsägliche Partie am Samstag abgepfiffen war und die Fußballer des SE Freising damit endlich erlöst waren, hatte Vorsitzender Walter Zellner genau eine Aufgabe: aus dem SEF-Sportheim einen Kasten Bier organisieren. „Schwoam mas obe“, wie’s in Bayern so schön heißt, lautete wohl die Marschroute nach der bitteren 1:4-Pleite gegen den SV Bruckmühl. Etwas anderes blieb den Lerchenfelder Kickern nach diesem Debakel auch nicht übrig.

Die Klatsche war in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten gewesen. Und: Sie nahm dem Team abrupt den Wind aus den Segeln, nachdem die Freisinger so gut in die zweite Saisonhälfte gestartet waren. „Völlig unnötig“, resümierte Trainer Alex Plabst hinterher. Dem Freisinger Übungsleiter war die Enttäuschung anzumerken, denn nur zu gerne würden die Gelb-Schwarzen den Klassenerhalt und damit das nächste Landesliga-Jahr endgültig eintüten. 35 Zähler stehen aktuell zu Buche – im Schnitt, das zeigt die Erfahrung, reichen in einer 18er-Liga 40 Punkte, um den Deckel draufzumachen. „Und selbst das könnte heuer noch nicht reichen“, gibt Plabst weiterhin den Mahner. „Wir sollten besser noch dreimal gewinnen.“ Gut für den SEF: Auch die Konkurrenz aus den unteren Tabellenregionen punktete am Wochenende nicht, somit blieb es bei zwölf Zählern Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze.

Coach Alex Plabst gibt den Mahner

Damit können die Eintracht-Mannen immerhin ein wenig entspannter in die Englische Woche gehen. Denn am Dienstag (19.30 Uhr) steht dem SEF eine ungemein schwere Aufgabe bevor: Es geht zum FC Unterföhring, der sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, heuer nach oben zu wollen. „Dieses Spiel – und später das gegen Karlsfeld – wird eine ganz andere Hausnummer“, warnt Trainer Alex Plabst.

Gute Erinnerungen an den fünften Spieltag

Wobei: Gerade gegen die Schwergewichte der Liga hatten die Lerchenfelder in dieser Saison nicht schlecht ausgesehen, zu Hause gegen Unterföhring gab’s beispielsweise am fünften Spieltag sogar einen 3:0-Sieg. Das sollte Motivation genug für das Gastspiel sein – und nicht zuletzt geht es darum, sich für den blutleeren Auftritt am Samstag zu rehabilitieren. Mancher SEF-Akteur, gerade auch die erfahrenen Spieler, werden sich übers Wochenende auch selbst evaluiert haben. Und vielleicht hat Zellner diesmal ja einen erfreulichen Grund, eine Kiste Hopfenkaltschale zu organisieren.

Mögliche Aufstellung:

SEF: Oswald – Aiteniora, Mayr, Schmid, Zanker – Fischer – Geuenich, Rohrhirsch, Tiric, Bittner – Brudtloff.