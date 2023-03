Mutig und läuferisch topfit: Echinger Frauen bereit für den Wiederauftakt

Den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte holten sich die Echinger Fußballerinnen bei einem Trainingslager in Südtirol. © TSV

Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching starten selbstbewusst in die Rückrunde. Am Samstag kommt gleich mal der Spitzenreiter.

Eching – Die Fußballerinnen des TSV Eching haben in der Bezirksoberliga noch viel vor. Nach einer starken Hinrunde, in der das Team zwischenzeitlich sogar die Tabelle anführte, sind die Ambitionen natürlich gestiegen. Die Mädels haben sich intensiv auf den Wiederauftakt vorbereitet – und der hat es gleich in sich: Der TSV empfängt am Samstag um 15 Uhr den Spitzenreiter FSV Höhenrain, der nur vier Punkte vor den Zebras liegt.

Insgesamt 30 Spielerinnen der beiden Echinger Damenteams starteten Mitte Januar in die Vorbereitung auf die Restsaison. Mit einer wohl nie wieder erreichbaren Anzahl von 70 Läufen begeisterten die Mädels die Coaches. Und auch beim Trainingslager am vergangenen Wochenende in Südtirol waren 26 Fußballerinnen mit von der Partie – ein Beweis für den Zusammenhalt und den Ehrgeiz, die die Echingerinnen auszeichnen. So legten einige Spielerinnen sogar Sonderläufe am frühen Morgen ein. Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Neben dem traditionellen Fahrzeugeziehen ging es zum Eislaufen.

Chancenverwertung war in der Hinrunde ein Manko

„Wir sollten befreit und mutig in die zweite Saisonhälfte gehen können. Was die Spiele anbelangt, wünsche ich mir eigentlich nur in der Offensive mehr Effizienz bei der Nutzung der herausgespielten Torchancen“, erläutert Jan Strehlow. Der Trainer des Bezirksoberliga-Teams freut sich zudem über zwei Verstärkungen: Mittelfeldspielerin Marianne Böhm (22) wechselte nach einer längeren Verletzungspause vom FCA Unterbruck zu den Zebras. Und auch Coach Strehlow selbst bekommt Unterstützung: Mit Hannes Roth (21), der bei den Echinger Männern in der Kreisliga 2 kickt, sitzt ein neuer Co-Trainer auf der Bank.

Bei seinem Einstand im Testspiel gegen die U 17 des FFC Wacker München konnte sich Roth direkt über einen 3:1-Erfolg freuen. Außerdem gab es am Mittwoch ein 1:1 gegen die DJK SV Geratskirchen. Weitere Vorbereitungsspiele kamen nicht zustande. Aufgrund der Krankheitswellen in den vergangenen Wochen mussten einige Tests abgesagt werden.

Trainer Strehlow erwartet offensivstarken Gegner

Zum Auftakt in die Rückrunde am Samstag gilt es für die Echingerinnen gleich, eine harte Nuss zu knacken. Im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer FSV Höhenrain „möchte ich gerne die Stärken aus der Hinrunde wieder auf den Platz bringen, das heißt, die Defensivarbeit in den Fokus rücken“, erklärt Trainer Strehlow, der von einem offensivstarken gegnerischen Team ausgeht.

Trotz Verletzungssorgen gehen die TSV-Frauen positiv gestimmt in die zweite Hälfte der Saison. Denn: „Die Ausgangssituation ist gut, der Kader ist groß – und auch die aktuelle Tabellensituation spricht für sich. Wir haben weiterhin viel vor, und es lohnt sich, in diese Mannschaft zu investieren“, resümiert Strehlow.

