Mutzbauer im Interview: "Das Erbe von Toni Plattner ist enorm"

VfB Hallbergmoos

Anspruchsdenken und Wirklichkeit - wie weit beides auseinanderklaffen kann, dafür ist der VfB Hallbergmoos ein Paradebeispiel. Der Bayernliga-Aufstieg war das Ziel. Die Realität sieht anders aus.

Nach dem Aus von Anton Plattner übernahm kurz vor der Winterpause Mario Mutzbauer die Mannschaft. Christoph Seidl von fussball-vorort.de sprach mit ihm über seine Ziele beim VfB Hallbergmoos.

Mario, der VfB Hallbergmoos hat dir nach dem Aus von Anton Plattner überraschend das Vertrauen ausgesprochen. Hat dich die Entscheidung überrascht?

Ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet. Als ich das Team interimsmäßig übernommen hatte, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ob ich überhaupt in Frage komme. Als die Entscheidung dann gefallen ist, habe ich mich unglaublich gefreut. Der VfB Hallbergmoos hat mir eine große Chance gegeben, die ich in der Rückrunde nutzen möchte.

War es dein Ziel, als Trainer der zweiten Mannschaft irgendwann aufzusteigen?

Gestartet bin ich in meine Laufbahn mit dem Anspruch, Trainer einer ambitionierten Jugendmannschaft zu sein. Im Herren-Fussball bin ich nur gelandet, da ich meinem Heimatverein in einer Notsituation helfen wollte. Als der VfB Hallbergmoos einen Trainer für die Zweite gesucht hat, war für mich klar, dass ich den Verein unterstütze. Aber ein Landesliga-Team zu trainieren, stand nicht auf meiner Wunsch-Liste (lacht).

Du trittst das wohl schwerste Erbe aller Amateurtrainer an. Toni Plattner war beim VfB eine Institution. Wie geht man solch eine Mammut-Aufgabe an?

Das Erbe, das Toni Plattner hinterlässt, ist enorm. Der Verein hat es ihm zu verdanken, dass er höherklassig Fußball spielt. Ich sehe es aber nicht als Last, dieses Team zu übernehmen. Für mich ist es eher eine Herausforderung.

Wie kannst du es dir erklären, dass die Mannschaft mit diesem Kader nicht oben mitspielt?

Jeder Außenstehende stellt sich diese Frage. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum der Motor nie richtig ins Laufen gekommen ist. Als Trainer der zweiten Mannschaft war ich auch nicht nah genug dran, um Gründe nennen zu können, warum das Team nicht unter den Top drei steht. Hier ein Urteil abzugeben, wäre auch gegenüber Toni nicht fair.

Ein großes Problem war die Defensive. Insbesondere die Position des Torhüters.

Wir haben jetzt in der Winterpause noch einen jungen Keeper geholt. Für mich ist aber ganz klar Ferdi Kotzel, der lange mit einer Knieverletzung ausgefallen ist, meine Nummer 1.

Welche Ziele hast du fürs neue Jahr? Der Zug nach oben dürfte abgefahren sein.

Ich will erfolgreichen, offensiven Fussball spielen. Das Spielsystem muss variabel bleiben. Wie sich meine Vorstellungen genau umsetzen lassen, müssen wir in der Vorbereitung sehen. Mein Ziel ist, dass der Verein auch in der neuen Saison mit mir weiter machen möchte.

Interview: Christoph Seidl

Quelle: fussball-vorort.de