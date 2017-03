Mutzbauer selbstbewusst über Heimschwäche: "Das werden wir jetzt ändern"

Heimpremiere gegen Rosenheim

VfB Hallbergmoos – Mutzbauer warnt aber vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten SB/DJK Rosenheim (19.30 Uhr, VfB-Arena) vor zu hohen Erwartungen. Die Hallberger haben am vergangenen Wochenende den Zweiten Holzkirchen auswärts 2:0 besiegt und ein doppeltes Ausrufezeichen gesetzt.

Gegner Rosenheim sorgte mit dem 3:3 gegen Kastl aber auch für Aufmerksamkeit, zumal dem Kellerkind nur zwei Minuten zum Sieg fehlten. „Das ist definitiv keine Gurkentruppe“, sagt Mutzbauer und warnt vor vorschnellen Urteilen beim Blick auf den Tabellenplatz der Oberbayern, die in der Winterpause gleich fünf neue Leute geholt haben.

Bei aktuell vier Punkten Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz helfen dem Sportbund Unentschieden nur noch geringfügig weiter, was wiederum dem VfB in die Karten spielen könnte. Mutzbauer erwartet einen Gegner, der sich nicht stur hinten rein stellt und mit einem Sieg wieder das rettende Ufer im Blick hätte. Die Fans sollten keine abenteuerlichen Erwartungen haben, die Aufgabe sei knifflig, so der VfB-Trainer, der das Spiel mit der Vorgabe angeht, das Geschehen bestimmen zu wollen. „Aber so etwas geht nicht von heute auf morgen.“ Seine Mannschaft soll, wie bei den bisherigen zwei Siegen, über defensive Stabilität Selbstbewusstsein gewinnen und dann offensiv attraktiven Fußball bieten. Mutzbauer lebt schon einmal das Selbstbewusstsein laut lachend vor: „Die ganze Liga weiß ja, dass wir in der bisherigen Saison zu Hause nicht immer den besten Eindruck hinterlassen haben, aber das werden wir jetzt ändern.“

Die zähe Heimbilanz der Gelb-Roten (zwei Siege, sechs Unentschieden und zwei Niederlagen) bietet viel Luft nach oben. Das Heimdebüt Mutzbauers bestreitet die Mannschaft, die zuletzt in Holzkirchen überzeugt hat. Nur Thomas Edlböck steht wegen einer universitären Verpflichtung diesmal nicht zur Verfügung. Für diese Position links in der Viererkette nennt der Trainer gleich drei Optionen mit Hannes Hornof, Tobias Gürtner oder Maxi Hellinger. Florian Fink ist kein Thema. Die beiden zuletzt perfekt funktionierenden Paare – in Hofmaier/Hammerl in der Innenverteidigung und Kostorz/Fink auf der Doppelsechs – möchte der Trainer nur im größten Notfall auseinander nehmen. Die beiden Duos sind die Trumpfkarten, um zum zweiten Mal in dieser Saison zu Hause ohne Gegentor zu bleiben.

Aufstellung

Merz – C. Mömkes, Hofmaier, Hammerl, Hellinger (Gürtner) – Kostorz, Fink – Hartshauser, Arzberger – D. Mömkes, Held.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de