Nach dem 4:4 gegen Alte Haide: TSV Eching auf der Suche nach defensiver Stabilität

Nach diesem Kick war die Laune im Keller: Die Echinger – hier Maik Meißner (r.) in Aktion – schenkten gegen Alte Haide in Überzahl einen scheinbar sicheren Sieg her.

Fußball - Bezirksliga

von Moritz Stalter schließen

Das kuriose 4:4 gegen den FC Alte Haide hat es gezeigt: Offensiv läuft‘s beim TSV Eching - doch in der Defensive gibt es noch eine Menge Hausaufgaben.

Eching – Für die Fußballer des TSV Eching geht es am Samstag in der Partie beim Türkischen SV Ingolstadt um Rehabilitation für das 4:4-Remis am Mittwoch gegen den FC Alte Haide. „Defensiv stehen wir zu oft nicht gut – das muss besser werden“, fordert TSV-Trainer Gerhard Lösch vor dem Auswärtsspiel. Los geht es um 15.30 Uhr.

Die Laune des Echinger Trainers war im Keller, nachdem seine Mannschaft am vergangenen Mittwoch in 20 Minuten einen 4:1-Vorsprung gegen die Münchner verspielt hatte – und das auch noch in Überzahl. Doch große Enttäuschungen können auch etwas Positives mit sich bringen: „In diesen 20 Minuten wurde uns aufgezeigt, wo wir uns steigern müssen. Wir wollen offensiv spielen, defensiv machen wir aber noch zu viele Fehler“, analysierte Lösch.

Er hat im Abschlusstraining Gespräche mit seinem Defensivverbund geführt. „Fünf Gegentore in zwei Spielen sind zu viel und das Resultat davon, dass einige Sachen noch nicht passen. Über die Gründe haben wir gesprochen“, so Lösch. Dass hinten die Stabilität abgeht, liegt auch am Fehlen Tobias Gürtners (Auslandaufenthalt). „Tobi hat in der Rückrunde den Laden alleine geschmissen. So einen kannst du nicht einfach ersetzen“, betont der Zebras-Coach.

TSV Eching: Die neu formierte Abwehrkette muss sich erst noch finden

Er weiß, dass sich seine neu formierte Kette mit Kapitän Marvin Frehe in der Zentrale erst noch finden muss. „Ich bin mir sicher, dass wir uns steigern werden“, sagt Lösch. In der Offensive läuft’s dafür: Neun Treffer nach zwei Spielen sind ligaweiter Bestwert – wobei die Echinger bislang von drei Eigentoren profitiert haben. Die Top-Goalgetter der Zebras sind aktuell Phil Schuler und Thomas Niggl mit jeweils zwei Buden.

Niggl wird in Ingolstadt fehlen, da er seinen Pflichten als Taufpate nachkommt. Stürmer Alex Beer kann ebenfalls nicht auflaufen. Dafür kehrt mit Jan Strehlow ein Defensivakteur zurück. Strehlow, der in der vergangenen Rückrunde zum Stammpersonal gehörte, könnte den Abwehrverbund stabilisieren.

Denn der Türkische SV könne gefährlich werden, obwohl die Euphorie durch die Niederlagen gegen die Mitaufsteiger Schwaig (1:4) und Feldmoching (0:3) zwei Dämpfer erhalten hat: „Gegen solche Teams darf man nicht in Rückstand geraten. Wir wollen das Spiel bestimmen. Drei Punkte sind eingeplant“, sagt Lösch vor dem dritten Saisonmatch.