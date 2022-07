„Nach vorne zu wenig“: SVA Palzing verpatzt Generalprobe

Die Kicker des SVA Palzing (grüne Trikots) waren gegen den FC Moosburg zu ideenlos. © Lehmann

Dem Sprichwort nach sorgt eine misslungene Generalprobe für eine gute Premiere. Sollte es so kommen, könnte der SVA Palzing mit der 0:2-Niederlage im Test gegen FC Moosburg besser leben.

Palzing – Allerdings müssen sich die Ampertaler steigern, wenn sie beim Bezirksliga-Auftakt gegen den SVN München bestehen wollen.

Gegen Moosburg, der zwei Ligen tiefer in der Kreisklasse Donau/Isar 3 an den Start geht, fehlten die Ideen. Trotzdem sollte die individuelle Klasse reichen, um sich Chancen zu erspielen. Doch dies war nicht der Fall. Palzing tat sich schwer gegen die tief stehenden Gegner. In der Bezirksliga wird der SVA selten die Mannschaft sein, die das Spiel macht. Allerdings sollte dann die Defensive fehlerfrei spielen – und das war gegen Moosburg nicht der Fall.

Ein Missverständnis zwischen Torhüter und Verteidiger führte zum 0:1 durch Vitus Hilz (12.). Kurz vor der Halbzeitpause schloss Leonor Ademi einen Konter zum 0:2 ab (45. + 1). Die Palzinger hatten nach dem Seitenwechsel zwar mehr Ballbesitz, ihre erste Möglichkeit hatten sie aber erst zwei Minuten vor Spielende. So blieb es beim 0:2. „Nach vorne war das heute zu wenig. Wir haben technische Fehler gemacht“, sagte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono. Dann fügte er an: „Allerdings haben wir den Fokus in der Vorbereitung auf die Verteidigung gelegt. Und da bin ich mit der Entwicklung zufrieden.“