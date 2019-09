Nächster Rückschlag: SE Freising verliert in Grünwald mit 0:2

Daniel Gädke (2. v. r.) vom SE Freising vergab in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen.

Fußball - Landesliga

von Matthias Spanrad schließen

Den nächsten Rückschlag gab’s am Freitagabend für die Fußballer des SE Freising: Beim TSV Grünwald fanden die Lerchenfelder nicht wirklich zu ihrem Spiel und zogen letztlich mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

Freising – Der 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Hauzenberg fiel unter die Kategorie „glücklich“. Die Frage war nun, ob die Kicker des SE Freising die Gunst Fortunas erneut so strapazieren können würden. Konnten sie nicht: „Wir haben absolut verdient verloren“, fasste Vereinschef Walter Zellner die Auswärtspartie zusammen. „Die Grünwalder waren eine Stufe besser als wir.“

Zumindest in Hälfte eins konnten die Gelb-Schwarzen noch phasenweise mithalten und hatten sogar zwei gute Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen: Beide Male vergab Daniel Gädke, der dieses Mal die Chance von Beginn an bekommen hatte und zusammen mit Andreas Hohlenburger im Angriff spielte. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt fiel dann das 0:1: Nach einem Pass von der Grundlinie schlenzte Markus Baki das Runde aus 18 Metern souverän ins Eckige (44.).

Im zweiten Durchgang waren die Freisinger vom Ausgleich meilenweit entfernt. Grünwald hatte wenig Mühe, die Führung zu verteidigen. Nach knapp einer Stunde war die Messe dann ohnehin gelesen: Erneut hatte es der TSV gut nach vorne gespielt, dieses Mal konnte Thomas Meyer (56.) das Spielgerät von der Strafraumgrenze ins Netz befördern. Während sich Grünwald durchaus stark präsentierte, blieb der SEF fast über die vollen 90 Minuten blass. Zu einem Spitzenteam in der Landesliga fehlen eben doch noch ein paar Prozent.