Nehmerqualitäten sind Trumpf: SVA Palzing gewinnt beim TSV Eching mit 3:1

Teilen

Er hatte die Echinger in der 47. Minute in Führung gebracht: Matthew Atkinson (r.), hier im Duell mit Palzings Simon Stephan. © Michalek

Dieser Sieg war unheimlich wichtig: Der SVA Palzing hat sich beim TSV Eching mit 3:1 durchgesetzt. Ein Garant des Erfolgs war der angeschlagene Kapitän.

Eching/Palzing – Es sah übel aus, als Marcel Radlmaier mit seinem Mitspieler Louis Goldbrunner kollidierte. Radlmaier, der Kapitän des SVA Palzing, musste minutenlang an der Seitenlinie behandelt werden, doch Trainer Sepp Summerer wechselte ihn nicht aus. Er wusste um die Nehmerqualitäten Radlmaiers. Der machte angeschlagen weiter und wurde zur Figur des Derbysiegs beim TSV Eching. Denn die Gäste haben im Bezirksliga-Kellerduell bei den personell geschwächten Zebras den größeren Willen gezeigt und mit 3:1 (0:0) gewonnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV-Trainer Alexander Günther fehlten nach der zweiwöchigen Spielpause – zunächst wegen Corona, dann aufgrund des Wetters – drei wichtige Spieler: Kapitän Florian Höltl musste ebenso passen wie Manuel Joos und Maximilian Mayer. Dafür kehrte Daniel Amannsberger in die Startelf zurück. Er hatte während der Vorbereitung mit seinen gefährlichen Standards für Gefahr gesorgt. Das Muster: Ecke von rechts mit dem linken Fuß scharf auf den zweiten Pfosten gezogen, Tor Christian Niederstrasser.

Günther: „Geht der rein, bin ich mir sicher, dass es anders läuft.“

Im Spiel gegen Palzing dauerte es weniger als zwei Minuten bis zu dieser Co-Produktion, doch diesmal köpfte Niederstrasser aus etwa fünf Metern knapp vorbei. Eine Riesenchance. „Geht der rein, bin ich mir sicher, dass es anders läuft“, sagte TSV-Coach Günther. Seiner Mannschaft hätte ein Standardtor gutgetan, denn trotz mehr Ballbesitz strahlte sein Team nur wenig Gefahr aus. Der SVA Palzing hatte zunächst ebenfalls keine entscheidenden Offensivaktionen.

Er setzte den Schlusspunkt: Fabian Radlmaier (r.) zurrte mit seinem Treffer zum 3:1 den zweiten SVA-Sieg in Folge fest. © Michalek

Nach rund einer Viertelstunde knallten dann Marcel Radlmaier und Louis Goldbrunner zusammen. „Marcel hat an Lippe und Nase geblutet, auch das Auge war angeschwollen“, berichtete SVA-Trainer Sepp Summerer. Und weiter: „Ich habe gewartet – auch, weil Marcel weitermachen wollte.“ Summerer war es wert, lange in Unterzahl zu spielen. Nach zwölf Minuten kam Radlmaier dann zurück. Er spielte fortan nicht mehr nur mit der Bandage nach seinem Handbruch weiter, sondern auch mit Pflaster im Gesicht. Mehr passierte vor der Halbzeitpause nicht.

Palzing meldet sich nach dem Rückstand schnell zurück

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur zwei Minuten bis zum ersten Treffer: Matthew Atkinson jagte den Ball aus elf Metern unter die Latte und sorgte für lauten Jubel bei den Echingern (47.). Palzing meldete sich allerdings schnell zurück: Jonas Grundmann verwertete die Flanke von Fabian Radlmaier überlegt – 1:1 (50.). 13 Minuten später sorgte die nächste Co-Produktion der beiden für die erstmalige SVA-Führung: Dieses Mal schlenzte Grundmann den Ball mit dem linken Fuß in den Winkel (63.).

Palzing war obenauf und ließ sich auch nicht durch die Gelb-Rote Karte für Thomas Kaindl aufhalten (73.). In der 80. Minute setzten die Radlmaier-Brüder den Schlusspunkt: Marcel legte per Kopf auf Fabian ab, der das 3:1 erzielte. Der SVA feierte seinen zweiten Sieg in Folge und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht TSV Eching. Die Zebras müssen sich steigern, sonst werden sie in der nächsten Saison eine Liga tiefer antreten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.