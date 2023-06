SE Freising: Neuanfang mit „guter Energie“ – Schmidbauer wünscht sich noch ein paar Transfers

Coach ärgert sich über Rückzieher nach Zusagen

Der SE Freising greift nach dem Landesliga-Abstieg wieder an: Neu-Coach Alexander Schmidbauer wünscht sich dabei noch zwei, drei Neuzugänge.

Freising – Eigentlich sahen die Planungen im Hause Schmidbauer ein wenig anders aus: Nach dem Aus beim SV Dornach im Winter wollte sich Alexander Schmidbauer in diesem Sommer erst einmal keinem Verein anschließen und lediglich ein paar Spiele in Ruhe anschauen. Ein „Sabbatical“ à la Pep Guardiola sollte es sein. Dann aber flatterte vor wenigen Wochen die Anfrage des Landesligaabsteigers SE Freising herein. „Vergleichsweise spät“, sagt Schmidbauer. Anfragen habe es immer wieder mal gegeben, „aber ehrlich gesagt hatte ich mich schon drauf eingestellt, dass ich heuer nix mache.“

SE Freising: Schmidbauer plant mit Viererkette, alles andere ergibt sich

Dennoch habe er nicht lang überlegen müssen, als die SEF-Offerte kam. Zum einen sei er mit dem neuen Sportchef Sebastian Thalhammer schnell auf einer Wellenlänge gewesen. „Zudem wollte ich auch für mich eine schnelle Entscheidung.“ Und weil die Gespräche gut waren und er am liebsten mit jungen Spieler arbeite, hatte der SEF relativ zügig seinen Nachfolger für den geschassten Florian Bittner. Nun obliegt es Schmidbauer, den Neuanfang in der Bezirksliga zu organisieren.

Am vergangenen Montag nun war offizieller Trainingsauftakt in der Savoyer Au. „Es war eine gute Energie da“, umschreibt es der 34-Jährige. Gerade bei den jungen Spielern sei viel Zug drin gewesen. „Manche waren schon fast überehrgeizig.“ In den nächsten Wochen wird es darum gehen, eine Spielphilosophie zu entwickeln – oder das Spielsystem an das vorhandene Personal anzupassen. „An sich spiel’ ich hinten gern mit Viererkette“, erläutert Schmidbauer, „alles andere wird sich ergeben, ein paar Ideen hab’ ich aber schon.“

SE Freising: Schmid bleibt spielender Co-Trainer – Ärger wegen nicht eingehaltenen Zusagen

Die Personalplanungen laufen unterdessen noch. Bisher steht, dass mit Florian Schmuckermeier und Jonas Mayr unter anderem zwei erfahrene Akteure den Club in Richtung Hallbergmoos verlassen haben (wir haben berichtet). Als Neuzugänge konnten die Gelb-Schwarzen bislang Torhüter Niclas Karremann (29, zuvor SV Dietersheim) präsentieren. Überdies konnten die Clubchefs Routinier Mesut Toprak von einer Rückkehr überzeugen. „An sich bin ich mit der Truppe zufrieden“, sagt der neue Übungsleiter. „Aber zwei bis drei Jungs wollen wir schon noch holen.“

Zumindest die Co-Trainer-Frage ist inzwischen geklärt, nachdem einige Namen in der Fußballszene herumgegeistert waren, etwa auch die Rückkehr des Ex-Freisingers Christoph Glas. Schlussendlich konnte der Neu-Coach Michael Schmid überzeugen, doch nicht nur als Spieler weiterzumachen. „Ein ganz feiner Kerl“, so Schmidbauer. Bis zum Punktspielstart Ende Juli sondieren die Lerchenfelder nun also den Markt – vor allem nach Spielern, die ihre Zusage einhalten. Denn: Mit zwei, drei Kickern sei man sich schon per Handschlag einig gewesen, dann seien Wechsel aber doch noch geplatzt. „So etwas mag’ ich nicht“, kritisiert der Coach. Kurzfristige Zu- und Absagen, das scheint heuer ein ganz heikles Thema am Roider-Jackl-Weg zu sein. VON MATTHIAS SPANRAD

Die Testspiele

■ Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr: FCA Unterbruck – SEF.

■ Freitag, 7. Juli, 20 Uhr: SEF – FC Moosburg.

■ Dienstag, 11. Juli, 19.30 Uhr: FC Aschheim – SEF.

■ Samstag, 15 Juli, 18 Uhr: VfB Hallbergmoos – SEF.

■ Samstag, 22. Juli, 16 Uhr: SEF – FC Kochelsee-Schlehdorf.

