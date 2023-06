Neuer Trainer, acht Neuzugänge: SC Massenhausen gerüstet für die neue Saison

Mit diesen Neuzugängen ist der SC Massenhausen bestens aufgestellt: (stehend, v. l.) Walter Pfefferle (Vorsitzender) Tobias Sigl (Abteilungsleitung), Daniel Bachhuber (2. Vorsitzender), Luca Schlüter, Patrick Gerspacher, Andreas Langer (Trainer), Markus Langer, Marko Rakonic und Christian Langer (Abteilungsleitung) sowie (vorne, v. l.) Sebastian Fischer, Andreas Scheibeck, Nico Knuffke und Andreas Schwarz (Co-Trainer). © Heinzinger

Gleich acht Neuzugänge hat Fußball-A-Klassist SC Massenhausen vermeldet. Neucoach Andreas Langer bringt gleich fünf Allershausener Spieler mit zum SCM.

Massenhausen – Bei den Fußballern des SC Massenhausen gibt es vor der neuen Saison in der A-Klasse 5 große personelle Veränderungen: Acht neue Spieler stehen im Kader – und die werden künftig von Trainer Andreas Langer von der Bank aus dirigiert. Der 28-Jährige hatte zuvor die Reserve des TSV Allershausen gecoacht und mit der Mannschaft Ende Mai den Aufstieg in die Kreisklasse gefeiert. „Ich wollte eine Veränderung“, sagt Langer. „Und für mich kam nun der optimale Zeitpunkt.“

Der neue Coach brachte einige Kicker aus Allershausen mit: Sein Bruder Markus Langer (24) hütet ab sofort den Kasten des SCM, Marko Rakonic (26) soll als Stürmer für die Tore sorgen. Die beiden Abwehrallrounder Sebastian Fischer (23) und Nico Knuffke (30) sowie der offensive Mittelfeldakteur Andreas Scheibeck (25) vervollständigen das Spielerquintett, das vom TSV nach Massenhausen wechselt.

Luca Schlüter kommt vom TSV Eching

Ein interessanter Fußballer kommt außerdem vom TSV Eching. Der erst 19 Jahre alte Luca Schlüter kickte bereits in der Jugend beim SCM und versuchte sich dann höherklassig. Er bekam einige Einsätze in der Ersten Mannschaft der Echinger, entschied sich dennoch für eine Rückkehr. Trainer Andreas Langer hält große Stücke auf den Nachwuchsmann und sieht ihn als Verstärkung im Mittelfeld.

Doch es gibt noch weitere Neuzugänge: Der 30-jährige Patrick Gerspacher bringt viel Erfahrung vom FC Neufahrn mit nach Massenhausen, dieser ist ebenfalls im Mittelfeld zu Hause. Zudem will sich der 18 Jahre alte Lukas Kratzl aus der eigenen Jugend bei den Herren beweisen – und nachdem es nur wenige Abgänge gab, wuchs der Kader auf insgesamt 28 Kicker an. Damit ist laut Andreas Langer gewährleistet, dass neben der Ersten auch die Zweite Mannschaft in der C-Klasse 4 in der kommenden Punktrunde sehr gut aufgestellt ist.

Abteilungsleiter Christian Langer: „Stillstand bedeutet für mich Rückschritt.“

Mit welchen Zielsetzungen geht das A-Klassen-Team des SC Massenhausen nun in die neue Saison? Abteilungsleiter Christian Langer betont zuallererst, dass die große Anzahl an Neuzugängen notwendig gewesen sei: „Wir wollen in Bewegung bleiben, denn Stillstand bedeutet für mich Rückschritt.“ Mit dem neuen Kader sei der SCM auf alle Fälle wettbewerbsfähig. „Wir wollen in der kommenden Saison vorne mitspielen.“

Auch der neue Mann auf der Trainerbank nimmt einen Platz im vorderen Bereich der Tabelle in den Fokus – ohne den Aufstieg direkt anzuvisieren. Gleichwohl: „Sollten wir den Sprung nach oben schaffen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit“, sagt Andreas Langer. „Die A-Klasse 5 ist heuer aber verdammt stark.“ Mit dem FC Neufahrn, TSV Eching II oder auch Geheimtipp SV Hohenkammer gebe es harte Konkurrenz. „Dank einer intensiven Vorbereitung mit vielen Testspielen sollten wir aber gewappnet sein.“

Bernd Heinzinger

