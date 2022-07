Neuer Trainer, alte Probleme

Vor dem Saisonstart in der Bezirksliga

SVA Palzing: Trainer Gianluca Dello Buono muss beim Einstand gegen den SV Neuperlach auf ein paar Verletzte verzichten.

Palzing – Es geht wieder los: Der SVA Palzing hat sich durch die erfolgreiche Relegation gegen Vaterstetten ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Nord gesichert. Am Sonntag um 16 Uhr steigen die Palzinger mit dem Heimspiel gegen den SV Neuperlach München in die Saison 2022/23 ein. Der Gegner zählt zum erweiterten Favoritenkreis um den Landesliga-Aufstieg. Palzing spielt erneut um den Ligaverbleib - und gegen ungünstige Umstände.

„Es geht in allen Belangen mehr. Fußballerisch und athletisch habe ich mir ein bisschen mehr erhofft“, gibt Gianluca Dello Buono, der neue Trainer des SVA, zu. Der 36-Jährige beerbte im Sommer Sepp Summerer und hat anscheinend auch die Schwierigkeiten übernommen, mit denen sein Vorgänger kämpfen musste. Während Summerer in der vergangenen Saison immer wieder Ausfälle zu schaffen machten, hat es ausgerechnet kurz vor dem Saisonstart erneut einige Akteure erwischt. Einen Teil davon auf äußerst kuriose Art und Weise.

Bei einem Gaudi-Kick nach dem Mannschaftsfoto-Termin am vergangenen Wochenende stellten sich acht Spieler der ersten Mannschaft 70 Nachwuchsspielern. Kann man mal machen, doch für Tobias Wirth und Torhüter-Neuzugang Michael Wellenhofer endete der Nachmittag mit Verletzungen, die beide einen Monat lang zum Zuschauen zwingen. Noah Staudt verletzte sich beim Besuch eines Konzerts am Außenband. Immerhin: Er könnte nach zwei Wochen wieder fit sein. „Das ist trotzdem bitter. Alle drei haben in der Vorbereitung gespielt und gezeigt, wie wichtig sie sein können“, sagt Dello Buono.

Jakob Rott schwer verletzt

Noch schlimmer hat es Jakob Rott erwischt. Der 21-jährige Offensivspieler zog sich im Test gegen Vötting einen Kreuzbandriss zu. „Er wird lange fehlen. Die Saison könnte für ihn gelaufen sein“, berichtet Dello Buono.

Vor seinem Pflichtspieldebüt als Bezirksliga-Trainer muss er den Umständen trotzen. Und ausgerechnet in dieser Phase kommt mit dem SV Neuperlach München ein Gegner ins Ampertal, der von einigen Trainern zu den Aufstiegsfavoriten gezählt wird.

Die Münchner waren in den vergangenen vier Spielzeiten in den oberbayerischen Bezirksliga-Gruppen Süd und Ost aktiv und nie schlechter platziert als Rang fünf. Trainiert werden die Münchner von Dennis Magro, der in der Saison 2019/21 zusammen mit Gerhard Lösch den TSV Eching coachte. Nach einer kurzen, aber erfolgreichen Halbserie beim Kreisklassisten Kolbermoor (neun Spiele, acht Siege) wechselte er im Winter zum SVN, mit dem er in zehn Partien 21 Punkte holte.

Erster Gegner gut besetzt

Magro hat gute Einzelspieler in seinem Kader, vor allem in der Offensive und der Defensivzentrale. Dello Buono hielt nach dem Vorbereitungsspiel gegen Haidhausen (3:5) Rücksprache mit dessen Trainer Sebastian Bracher und informierte sich über Neuperlach. „Haidhausen hat ja mit Neuperlach in einer Liga gespielt. Nach allem, was ich gehört habe, glaube ich, dass es eine Top-Mannschaft in unserer Liga sein wird“, so Dello Buono.

Die Palzinger sind in anderen Sphären unterwegs. Doch wer den SVA unterschätzt, könnte hart landen. Das hat der Verein aus dem Ampertal in den vergangenen beiden Spielzeiten bewiesen. Und trotz der Ausfälle ist Dello Buono vor dem Spiel gegen Neuperlach nicht bange. „Die Jungs, die im Kader stehen, haben die Vorbereitung komplett durchgezogen“, sagt er vor dem Auftakt.