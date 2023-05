Erstmals seit Spieltag eins nicht mehr an der Spitze: FC Neufahrn vergeigt Meisterschaftsendspiel

Von: Bernd Heinzinger

Es gelang wenig: Neufahrns Kapitän Michael Joba (r.) im Duell mit Langengeislings Julian Bloch. © Christian Riedel / fotografie-ri

Absolut bitter für die Fußballer des FC Neufahrn: 25 Spieltage lang standen sie auf dem ersten Platz der A-Klasse 7, nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim FC Langengeisling II rutschen sie ausgerechnet zum Abschluss der Saison auf den zweiten Rang – und mussten dem Kontrahenten zur Meisterschaft gratulieren.

Neufahrn – FCN-Trainer Andreas Fritsch sprach von einer absolut verdienten Pleite: „Wir hatten heute einfach keine Chance.“ Die Enttäuschung sei riesig gewesen: „Es herrschte Traurigkeit, als ob wir abgestiegen wären.“ Noch ist aber nichts verloren, in der Relegation geht’s am Sonntag, um 15 Uhr in Moosinning gegen den VfB Hallbergmoos II.

Die Neufahrner wirkten im Meisterschaftsendspiel von Beginn an gehemmt. Die meisten jungen Akteure hatten ein derartiges Match bis dato noch nicht absolviert –und das zeigte sich auf dem Platz. Fritsch: „Wir haben versucht, Fußball zu spielen, das klappte aber schon im ersten Abschnitt nicht.“ Die Gastgeber traten abgekochter auf, erspielten sich aber zu Beginn noch nicht viele Chancen. Vielmehr schienen auch sie darauf programmiert, Fehler zu vermeiden – denn ein Gegentor wäre für Langengeisling II, das unbedingt einen Sieg brauchte, tödlich gewesen. In der Kabine habe man beim Stand von 0:0 versucht, die Männer zu motivieren: „Reißt euch den Arsch auf, je länger wir kein Tor kassieren, desto mehr muss der Gegner aufmachen“, sagte Fritsch.

Zum Hände über den Kopf schlagen: Die Neufahrner waren nach dem Endspiel um die Meisterschaft gegen den FC Langengeisling II sichtlich enttäuscht. „Es herrschte Traurigkeit, als ob wir abgestiegen wären“, sagte FCN-Trainer Andreas Fritsch. © Christian Riedel / fotografie-ri

Das Vorhaben hielt aber gerade einmal elf Minuten, denn dann erzielte Stefan Obermaier vor den rund 350 Zuschauern das 1:0 für den FCL II (56.). Nach einer Flanke versuchten die Neufahrner, den Ball rauszuhauen. Sie trafen aber einen Langengeislinger, und das Übel nahm seinen Lauf. Der Coach sprach von einem unglücklichen Gegentor. „Verdient war es aber auf alle Fälle.“ Die Neufahrner versuchten anschließend alles, machten auf. Das zweite Gegentor (Vincent Stenzel, 70.) fiel nach dem Versuch, eine weitere Offensivaktion zu starten – anschließend hatte der FCN nicht mehr viel zu bieten.

„Wir hätten heute auch vier Stunden spielen können, ohne ein eigenes Tor zu erzielen“, lautete die bittere Bilanz von Andreas Fritsch. Während der FC Langengeisling II den Aufstieg in die Kreisklasse bejubelte, machten sich die Neufahrner bereits Gedanken über die Relegation. Die Aufgabe werde nicht einfach, davon sind die Neufahrner überzeugt. Fritsch mutmaßt, dass die Hallbergmooser ihre Zweite unbedingt in der Kreisklasse halten wollen. „Einen Favoriten gibt es bei einem solchen Spiel meiner Meinung nach dennoch nicht. Die Tagesform und der Umgang mit der Drucksituation entscheiden.“

Vom Zeitpunkt der Partie ist man in Neufahrn aber alles andere als begeistert. Viel lieber hätte man die Begegnung bereits an diesem Dienstag absolviert. „Jetzt müssen wir noch einmal eine Woche trainieren, das gefällt niemandem.“ Die Stimmung liege irgendwo zwischen Enttäuschung und Vorfreude. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die jungen FCN-Akteure nicht wieder mit einer „vollen Hose“ auftreten. Möglichst viele eigene Fans könnten dafür sorgen, dass die Jungs weiter an sich glauben, wünscht sich der Trainer. (Bernd Heinzinger)