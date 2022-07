Neustart nach drei Pleiten

Für die Startelf vorgesehen: Daniel Zanker soll mit den Kollegen die Sieglos-Serie beenden. © Michalek

Landesliga: SE Freising will nach drei Pleiten in Folge gegen den TSV Wasserburg den Schalter umlegen.

Freising – Als gelernter Pädagoge weiß SEF-Trainer Florian Bittner um das nötige Fingerspitzengefühl und dass solches bitter nötig sein würde. Das ist spätestens nach dem desaströsen 0:5 vom vergangenen Wochenende gegen Eggenfelden jedem klar geworden.

Für den SEF gab es in den bisherigen drei Partien nichts zu holen. Deswegen dürfte es in der Vorbereitung auf die nächste Aufgabe, dem Heimspiel gegen den TSV Wasserburg (Fr., 19.30 Uhr), mehr um Gespräche als taktisches und fußballerisches Vorgehen gegangen sein. „Ohne die Situation schlechtreden zu wollen“, resümierte Bittner während der Woche, „aber es sind einfach mehrere Faktoren zusammengekommen.“ Sicher einer davon: Die Lerchenfelder Elf ist extrem jung, dazu unerfahren und zum Teil nicht eingespielt. Überdies häuften sich in den ersten drei Partien die Fehler ausgerechnet beim erfahrenen Personal. „Zudem fehlen uns aktuell zahlreiche Leistungsträger“, will Bittner nicht groß jammern.

Zweikampfverhalten muss besser werden

Eine ungesunde Mischung, trotzdem blicken die Gelb-Schwarzen positiv in die Zukunft und haben vereinbart, die ersten drei Partien intern zu streichen. „Die Saison beginnt am Freitag noch einmal von vorne“, hat Bittner den Seinen also erzählt. Trotzdem: Auch Fußball wurde eingeübt diese Woche, „wir haben insbesondere am Zweikampfverhalten gearbeitet“, berichtete der Coach. Gegen Eggenfelden ließen sich die Freisinger zu oft den Schneid abkaufen, machten nach vorne zu wenig Stiche. Was auch an der nicht intakten Körpersprache und der fehlenden Leistungs- und Leidensbereitschaft lag.

„Wir dürfen uns in der zweiten Halbzeit nicht einfach so aufgeben“, so Bittner. Leichter gesagt, als getan. Vor allem mit Blick auf den nächsten Gegner: Wasserburg stieg im Sommer aus der Bayernliga ab, will das freilich wieder wettmachen, auch wenn einige Leistungsträger den Verein verlassen haben. „Das wird eine schwierige Aufgabe“, bremst Bittner vor allzu großer Euphorie. „Aber vielleicht reicht es ja schon zu den ersten Punkten.

Personal kehrt zurück

Immerhin: Die Freisinger können wieder auf mehr Personal zurückgreifen. So ist Fredi Rist genesen und kann voll angreifen, auch Daniel Zanker dürfte in die Startelf rutschen. Überdies steht Daniel Müller vor seinem ersten Startelfeinsatz.

Ein positives Zeichen ist auch, dass Kapitän Florian Schmuckermeier diese Woche wieder trainieren konnte. Ob es für die Startelf reicht, wird sich am Freitag zeigen. Sicher fehlen wird dagegen Vitus Kirchberger für die Defensive.

Aufstellung

Trost – Müller, Mayr, Schmid, Zanker – Rist, Fischer, Christian Schmuckermeier, Magat - Eppnik, Hones.