„Das erste Tor der Saison schießt ein Grün-Weißer“: Gammelsdorf und Hallbergmoos eröffnen KK-Saison

Von: Nico Bauer

Aufbruch ins Ungewisse: Die FVgg Gammelsdorf – hier Marek Dobransky am Ball – empfängt zum Kreisklassen-Auftakt den VfB Hallbergmoos II. Die Gäste spielten in der vergangenen Saison in der Erdinger Gruppe. archivFoto: michalek © Archivfoto: Michalek

Die Kreisklassen-Saison 2023/24 geht wieder los. Am Freitagabend treffen die FVgg Gammelsdorf und der VfB Hallbergmoos II zum Start aufeinander.

Landkreis – Wer erzielt das erste Tor in dieser Kreisklassen-Saison? Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten sind die FVgg Gammelsdorf und der VfB Hallbergmoos II, die am Freitagabend um 18.30 Uhr die neue Spielzeit eröffnen. Zu viel Zeit sollten sich die beiden Teams jedoch nicht lassen. Denn wenn in Gammelsdorf eine Viertelstunde absolviert ist, stoßen die SpVgg Zolling und der TSV Nandlstadt an – und weitere 15 Minuten später beginnt das Duell der SpVgg Mauern mit dem SV Marzling.

FVgg-Trainer Tobias Weinzierl muss nicht lange überlegen: „Das erste Tor der Saison schießt ein Grün-Weißer – ich tippe auf Elias Hölzl.“ Das sieht der Hallbergmooser Teammanager Gencer Ugurlu etwas anders: „Mein Tipp ist Markus Kratzer.“ Die beiden am Auftaktmatch beteiligten Mannschaften verbindet die jüngere Vergangenheit: Sie mussten den Klassenerhalt über den Umweg der Relegation klarmachen. Auf dem Platz kennt man sich aber kaum, weil die Hallbergmooser zuletzt in der Erdinger Kreisklasse 4 antraten, sich bei den Testspielen vor der Saison in Richtung München und Erding orientierten – und deshalb nun nach ihrer Rückkehr in die Freisinger Gruppe als Wundertüte angesehen werden.

Coach Weinzierl kennt daher nur die Fakten („Neuer Trainer und einige neue Spieler“), doch er weiß nicht wirklich, was ihn erwartet. Der Gammelsdorfer Coach muss zwangsläufig auf die eigene Mannschaft schauen, wobei er das generell tun möchte: „Wir spielen dieses Mal keine Relegation“, macht er dem Rest der Liga klar. „Wir wollen einen gesicherten Mittelplatz.“ Er ist guter Dinge, dass sein Team im Sommer etwas stärker geworden ist. Die Vorbereitung habe Mut gemacht, dass seine Truppe heuer erfolgreicher und damit zugleich sorgenfreier spielen kann. Er erwartet jedoch, dass die Kreisklasse 3 noch ausgeglichener als in der Vorsaison ist. „Das macht die Liga noch geiler.“

Auf Hallbergmooser Seite muss man im ersten Punktspiel ohne den neuen Chefanweiser Julian Münch auskommen. Er ist aus privaten Gründen verhindert und wird von Co-Trainer Erjanit Berisha vertreten. Teammanager Ugurlu freut sich auf den Start: „Wir sind natürlich ein bisschen in der Findungsphase, aber viele Sachen klappen schon sehr gut. Wir wollen am liebsten von Anfang an nichts mit den unteren Regionen der Tabelle zu tun haben und dabei unsere jungen Akteure weiterentwickeln.“ Für ihn ist auch Gammelsdorf eine Wundertüte, „weil wir seit längerem nicht gegen sie gespielt haben. Daher wird das eine spannende Geschichte.“ (nb)