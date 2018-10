Nichts zu verlieren: Pulling muss zum Spitzenreiter

Duell der Gegensätze in Kranzberg

von Anton Hirschfeld schließen

Wenn in Kranzberg am Sonntag um 15 Uhr der Anpfiff ertönt, dann treffen zwei Mannschaften in der Kreisklasse aufeinander, deren Vorzeichen gegensätzlicher nicht sein könnten. Der SV Kranzberg, Tabellenführer mit acht Siegen aus neun Spielen, empfängt den SV Pulling, der momentan mit lediglich drei Zählern die Rote Laterne innehat.

Entsprechend selbstbewusst geht man beim SVK in die Partie, sagt Pressesprecher Stephan Schikowski. „Drei Punkte“ seien am Wochenende Pflicht. Allerdings: „Wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man mal eine Partie verliert“, fügt Schikowski an und verweist auf die 0:1-Niederlage im Derby gegen den TSV Allershausen am Mittwoch. „Daran sieht man, dass die Konkurrenz auch nicht schläft.“

Das Gebot der Stunde sei, weiterhin konzentriert zu arbeiten und die Hinrunde erfolgreich zu Ende zu bringen. Denn: Auch wenn das Restprogramm mit den Abstiegskandidaten VfR Haag, SG Eichenfeld sowie am Sonntag Pulling für einen Spitzenreiter ein gefundenes Fressen sein sollte – auch diese Partien müssen erst gespielt werden. Wenn man da Federn lässt, „kann’s relativ schnell auf die Plätze zwei oder drei gehen“, ist sich Schikowski bewusst. Der Schlappe gegen Allershausen misst er allerdings keine große Bedeutung bei: „Irgendwann musste die erste Niederlage ja kommen. Ärgerlich ist nur, dass es im Derby war.“ Dass die junge Truppe aus Kranzberg davon aus der Bahn geworfen wird, glaubt er nicht: „Wir machen ganz normal weiter.“

Am anderen Ende der Tabelle steht der SV Pulling – und das praktisch seit Beginn der Saison. Seit dem ersten Spieltag gab es keinen Punkt mehr für die Spieler des SVP. An der Situation hat sich bis dato auch nichts geändert – wohl aber an der Spielweise des Schlusslichts, wie Abteilungsleiter Dominik Grimm beobachten konnte: „Wir haben uns leistungstechnisch gesteigert.“ Schon gegen den FC Neufahrn hätte man unter der Woche etwas mitnehmen können. „Phasenweise waren wir näher am 2:2 als der FCN am 1:3.“ Grimm sah einen sehr engagierten SVP: „Da hat jeder Gas gegeben, jeder gekämpft.“ Am Ende standen zwar wieder mal null Punkte, das soll die Kicker aber nicht von dem Weg abbringen, den sie eingeschlagen haben. „Darauf kann man aufbauen, und irgendwann wird der Knoten auch platzen.“ Im Optimalfall ist das schon am Wochenende, wobei es gegen den Tabellenführer natürlich ganz haarig werden wird. Pulling geht aber entspannt in die Partie: „Wir haben nichts zu verlieren.“ Man werde nach Kranzberg fahren, die Leistung abrufen – und dann sehen, was dabei rauskommt.

Dass der SVP einen Punkt mit nach Hause in den Freisinger Süden nehmen kann, scheint für Grimm nicht unmöglich. Da müssen sich aber alle Mannschaftsteile aufraffen. Und wenn man eine Phase hat, in der man besser als der Gegner ist, auch mal eiskalt zuschlagen. Für den SVP ist das rettende Ufer lediglich vier Punkte entfernt. Die SG Eichenfeld Freising steht derzeit auf dem zehnten Platz, der für Pulling nun das Ziel sein muss.