Niederlage in Deisenhofen: SE Freising freut sich über mehr personelle Optionen

Luka Brudtloff traf für den SE Freising zum zwischenzeitlichen 1:1. © SEF

Wichtige Spieler sind beim SE Freising zurück auf dem Platz. Da fiel die 1:3-Niederlage im ersten Testspiel in Deisenhofen nicht so sehr ins Gewicht.

Freising – Der Ball rollt wieder bei den Landesliga-Fußballern des SE Freising: Am Freitagabend stand mit dem Match beim Bayernligisten FC Deisenhofen das erste Vorbereitungsspiel für die zweite Saisonhälfte an. Die wird das Abschiedsprogramm für Trainer Alex Plabst, der im Sommer beim SEF Schluss macht.

Im Münchner Süden gab’s für die Freisinger letztlich wenig zu holen, mit 1:3 mussten sie sich geschlagen geben. Unter dem Strich stand die Erkenntnis: Es gibt noch viel Arbeit bis Ende Februar, da steht mit dem Nachholspiel in Kastl der erste Prüfstein an. Denn obwohl Deisenhofen nicht in Bestbesetzung antrat, tat sich Freising über weite Strecken schwer.

SE Freising geht mit einem Remis in die Pause

Zunächst waren die Lerchenfelder jedoch gut dabei: Nachdem Stephan Kopp den Favoriten kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht hatte (41.), glich der SEF postwendend aus – Stürmer Luka Brudtloff vollendete einen sehenswerten Angriff (45.). Nach der Pause setzte sich die spielerische Klasse des Bayernliga-Siebten durch, Tobias Rembeck (55.) und Noah Greiner (84.) schossen die zwangsläufigen Tore.

Sebastian Thalhammer erstmals wieder in der Startelf

Viel wichtiger aus Sicht der Freisinger Fußballer: In personeller Hinsicht war es ein sehr erfreulicher Testspiel-Auftakt. Einige Akteure, die zum Teil beinahe die komplette Sommer- und Herbstrunde oder sogar noch länger gefehlt hatten, gaben am Freitagabend ihr Comeback. So stand Sebastian Thalhammer sogar erstmals wieder in der Freisinger Startelf, die hartnäckige Verletzung scheint auskuriert zu sein. Auch USA-Rückkehrer Robert Rohrhirsch begann gegen Deisenhofen. In Halbzeit zwei wurden dann noch Osaro Aiteniora, der lange schmerzlich in der Viererabwehrkette vermisst worden war, und Amerika-Rückkehrer Felix Günzel eingewechselt. Die Optionen sind im Vergleich zur Hinrunde mehr geworden.

Der nächste Test wartet auf den SEF bereits am Dienstag. Da gastiert um 19.30 Uhr mit dem TSV Eching ein Bezirksligist in der Savoyer Au. (Matthias Spanrad)