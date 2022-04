Notelf erkämpft sich einen Punkt

Viel Getümmel, kein Ertrag: Ob Davydov, Zanker oder Brudtloff (v.l.) – Freisings Spieler blieben in Landshut ohne Torerfolg. © Riedel

Landesliga: SE Freising muss in Landshut auf etliche Stammkräfte verzichten, holt aber einen Punkt.

Freising – Nichts wurde es mit dem zweiten Sieg in Folge für die Fußballer des SE Freising. Beim nachgeholten Isar-Derby gegen die SpVgg Landshut reichte es zu einem 0:0.

Zufrieden waren die Lerchenfelder trotzdem. Die Hiobsbotschaften reißen einfach nicht ab beim SE Freising. Trainer Alex Plabst hat nach wie vor weiter kaum Handlungsspielraum. Gegen die SpVgg Landshut musste er froh sein, überhaupt eine Elf aufs Spielfeld schicken zu können. Zwölf fitte Akteure fuhren mit in die Dreihelmenstadt. Flo Bittner und Michi Schmid setzten sich angeschlagen auf die Bank. Den nächsten Dämpfer gab es noch am Spieltag: Keeper Maximilian Oswald meldete sich erkrankt ab, sodass sein Stellvertreter Patrik Heilmair angeschlagen auflief und sich am Ende zum Glücksfall erwies. „Aufgrund der personellen Situation sind wir mit dem Unentschieden hochzufrieden“, resümierte Plabst.

Dem Sieg näher waren die Hausherren, die in beiden Halbzeiten die besseren Offensivaktionen hatten. Bei den Lerchenfeldern, die auch taktisch im Vergleich zum letzten Heimspiel massiv umgestellt hatten, lief im Spiel nach vorne dagegen wenig bis nichts zusammen. Eine wirklich hochkarätige Torchance war nicht dabei, Stürmer Luka Brudtloff stand oft allein auf weiter Flur.

Weiteres Manko: Die Gäste probierten es vornehmlich mit weiten Bällen, die zu selten Abnehmer und Verwertung fanden. Dass in Durchgang eins und zwei hinten dennoch die Null stand, war Keeper Patrik Heilmair zu verdanken. Sowohl vor als auch nach dem Wechsel entschärfte der SEF-Torsteher mehrere Möglichkeiten der Landshuter. Zudem hatten die Stürmer ihr Zielrohr nicht richtig eingestellt.

Verstecken wollten sich die Lerchenfelder trotzdem nicht, im Verlauf der 90 Minuten hatten die Gäste immer wieder ihre Anteile. „Patrik war heute trotzdem der Vater unseres Punktgewinns“, lobte Plabst hinterher. Positiv ebenfalls: Youngster Fabian Löw kam zu seinem ersten Startelfeinsatz in der Landesliga. „Er hat seine Sache ordentlich gemacht“, lobte Plabst.

Auf Besserung hoffen die Lerchenfelder zum kommenden Wochenende, wenn das schwere Auswärtsspiel bei der TuS Holzkirchen ansteht. Für die Abwehr könnte Osaro Aiteniora zurückkehren, auch die Routiniers Michi Schmid und Flo Bittner sind wieder eine Alternative.