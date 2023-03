Nullnummer als Mutmacher: SE Freising punktet in Wasserburg

Keeper Jonas Trost (18) hielt kurz vor Schluss das Unentschieden fest. © SEF

Dank einer engagierten Leistung haben die Fußballer des SE Freising zum Landesliga-Wiederauftakt einen verdienten Zähler aus Wasserburg mitgenommen.

Freising – 0:0 beim TSV Wasserburg: Die Fußballer des SE Freising sind am Freitagabend einigermaßen zufrieden vom Landesliga-Wiederauftakt in die Domstadt zurückgekehrt. Ein Auftakt, auf den sich aufbauen lässt und der Hoffnung macht, dass es mit dem Klassenerhalt klappt.

So ganz war nicht klar, wo die SEF-Kicker nach der Winterpause und der Vorbereitung stehen: In den fünf Testspielen hatte es drei Niederlagen gegeben. Trainer Florian Bittner hatte allerdings auch einiges ausprobiert und fieberte deswegen der ersten Pflichtaufgabe genauso entgegen wie sein Team. Und am Ende war der Freisinger Coach durchaus angetan vom Auftritt seiner Mannschaft: „Vom Engagement und von der kämpferischen Einstellung her bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte Bittner.

Der 31-jährige Spielertrainer hatte sich in Sachen Aufstellung etwas einfallen lassen. Ob des kleinen Platzes in Wasserburg beorderte er eine Dreierabwehrkette auf das Geläuf – und auch ansonsten waren einige eher unerwartete Personalentscheidungen dabei: Vize-Kapitän Jonas Mayr beispielsweise saß zuerst nur auf der Bank. Dafür durften Johannes Kleidorfer und Frederic Rist von Beginn an ran.

Kein Team will den ersten Fehler machen

Im ersten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Seiten nicht nennenswert in Szene setzen konnten. Großchancen waren Mangelware, wobei sich die Gäste aus Lerchenfeld zunächst aber auch aufs Verteidigen konzentrierten, um nicht frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten. Die Dreierkette – Anfang der Saison eher noch ein Wagnis – stand relativ sattelfest. Ob des holprigen Geläufs prägten zudem viele weite Bälle das Bild. „Man hat gemerkt, dass keine Mannschaft den ersten Fehler machen wollte“, resümierte Coach Florian Bittner. „Denn dann wäre die Partie wohl gelaufen gewesen.“

Nach dem Seitenwechsel wurden die Freisinger etwas aktiver und schienen sich mit einem Zähler nicht zufrieden geben zu wollen. Und die erste echte Torchance des Spiels gehörte dann auch dem SEF: Die Wasserburger hatten das Leder nicht aus der Gefahrenzone herausgebracht, zudem war TSV-Schlussmann Alexander Boschner zu weit aus dem Tor geeilt. Doch die Freisinger schafften es im Kollektiv nicht, den Ball im quasi leeren Kasten unterzubringen.

Bittner: „In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich verloren.“

Auf der anderen Seite konnten sich die SEF-Fußballer bei ihrem jungen Torsteher Jonas Trost bedanken, der kurz vor Schluss das Remis festhielt. In der Freisinger Hälfte hatte Sechser Sebastian Thalhammer den Ball bei einem satten Schuss ins Gesicht bekommen (er musste anschließend sogar ausgewechselt werden), den Abpraller schnappte sich ein Wasserburger Akteur und lief aufs SEF-Gehäuse zu. Doch der 18-jährige Trost ließ sich nicht beirren und vereitelte die Chance. So stand am Ende ein insgesamt leistungsgerechtes Remis zu Buche.

Trainer Florian Bittner sah nach den ersten 90 Landesliga-Minuten des Kalenderjahres das Positive: „In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich verloren.“ Das dürfte seiner Mannschaft doch Mut machen für die bevorstehenden Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt.

Spielstatistik:

TSV Wasserburg – SE Freising 0:0

Aufstellung: Trost – Aiteniora, Schmid, Kleidorfer – Tatzer (60. Mayr), Thalhammer (85. Mitko), Fischer, F. Schmuckermeier, Rist – Bittner (46. Brudtloff), Günzel (27. Russo).

Gelbe Karten: Aiteniora, Schmid, Brudtloff.

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (FSV Landau).

Zuschauer: 315.

