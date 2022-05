Nur ein bisschen Nervenkitzel

Eine große Geste: Im Moment des großen Erfolges gedachte der BCA Attaching der zwei viel zu früh verstorbenen ehemaligen Spieler Michael Rosenwirth und Dominik Widmann. © Fuchs

Entscheidungsspiel zur Bezirksliga: BC Attaching steigt nach dem 1:1 in Gaimersheim auf.

Freising – Der BCA kehrt nach zehn Jahren zurück in die Bezirksliga. Die Attachinger schafften im Rückspiel beim TSV Gaimersheim ein 1:1-Unentschieden, das reichte nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel. Der Jubel über den Aufstieg war riesig, zumal das Rückspiel kurzzeitig nochmal für Nervenkitzel gesorgt hatte.

Für Gaimersheim begann es denkbar schlecht. Schon nach fünf Minuten musste der offensivstarke Nicolea Nechita mit einer Platzwunde vom Feld. Trotzdem versuchten die Platzherren, gegen seltsam gehemmte Attachinger die Initiative zu übernehmen, brachten aber keine gefährliche Aktionen zustande. Die ersten Chancen hatten die Gäste durch Kapitän Matthias Staudigl, der zweimal völlig frei zum Schuss kam und weit über die Latte zielte. Auch Patrick Hujina hätte die Führung erzielen können, eigentlich sogar müssen, als er aus 13 Metern allein vor dem Torwart flach am linken Torpfosten vorbeischoss (31.). Dafür erzielte Gaimersheim aus dem Nichts das 1:0 (38.), als Daniele Chezzi auf der linken Seite von TSV-Stürmer Denis Janjic vernascht wurde, der zur Mitte passte, wo Florian Ihring nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Das brachte die Gäste kurzzeitig außer Tritt, sodass Ihring fast nochmal gefährlich vor das Tor gekommen wäre (40.), doch diesmal konnte ein BCA-Abwehrspieler gerade noch klären. Die letzte Chance vor der Pause vergab Didier Nguelefack, der den Ball über das Tor setzte. „Gaimersheim macht mit der ersten Chance das Tor, davor haben sie nichts gehabt. Wir hatten bis dahin zwei drei Hundertprozentige. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt und wie ich finde, verdient den Ausgleich geschossen.“, meinte BCA-Trainer Enes Mehmedovic, der in der Kabine die Behäbigkeit seiner Truppe anprangerte.

Hujina erlöst den Anhang

Die erste Reaktion nach dem Seitenwechsel war erneut ein Fehlschuss von Hujina (50.), der wieder allein vor Keeper Sebastian Hirschbeck auftauchte und verzog. Doch er bekam eine weitere Chance. Nach einer Balleroberung durch Maxi Tessner auf der linken Seite passte der Wirbelwind zur Mitte auf Domenic Hörmann, der per Ferse für Patrick Hujina auflegte. Der behielt diesmal die Nerven und vollstreckte zum 1:1-Ausgleich (61.) „Da war ich schon sehr froh, als ich meinen dritten Versuch reingemacht habe, da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen“, meinte danach der Torschütze.

Der Rest war Sommerfußball, denn durch die Auswärtstorregel hätten die Gastgeber drei Treffer nachlegen müssen. Attaching hatte defensiv alles im Griff. „Für mich ist das die Krönung einer tollen Saison, ich freue mich sehr, dass wir jetzt aufgestiegen sind. Ich find das eine Super-Leistung, die Mannschaft hat jede Saison einen Schritt nach vorne gemacht, und dieses Jahr haben wir in der Rückrunde nochmal eine Schippe draufgelegt“, war Mehmedovic zwischen zwei Bierduschen sehr glücklich.

Auch Vorstand Robert Neumaier jubelte: „Der Verein ist stolz auf diese Mannschaft und ihr Trainerteam. Sie haben sich diesen Aufstieg verdient und ich hoffe, dass dieser geile Haufen auch in der nächsten Saison zusammenbleibt.“