Nur ein Punkt nach Blitzstart und Zwei-Tore-Führung

Blitzstarter: Noah Staudt (r.) gelang nach zwölf Sekunden der Führungstreffer für die Palzinger. © lehmann

Bezirksliga: Palzings Trainer Summerer mit dem 2:2 gegen Verfolger Kasing nicht unzufrieden.

Palzing – Etwas Historisches ist Noah Staudt zwar nicht gelungen, mit seinem Tor nach handgestoppten zwölf Sekunden muss sich der Offensivkicker des SVA Palzing aber nicht verstecken. Die Reaktion auf den Schlusspfiff 90 Spielminuten später ist dezenter ausgefallen, vereinzelten Jubel über das 2:2-Remis im Kellerduell gegen den SV Kasing hat es dennoch gegeben. Die Palzinger haben ihren engsten Verfolger im Kampf um den Relegationsplatz auf Distanz gehalten.

Verlieren verboten hieß es für beide Teams. Die Gäste wollten ihre Serie von zwölf Spielen ohne Sieg beenden und Druck auf Palzing aufbauen, der SVA sein Vier-Punkte-Polster auf Kasing behaupten oder sogar ausbauen. „Wichtig war, erstmal sicher zu stehen“, sagte SVA-Trainer Sepp Summerer. Seine Spieler sahen dies offenbar anders, denn mit dem ersten Angriff der Partie erzielte Staudt die Führung. Nach einem langen Ball inklusive Kopfballverlängerung von Louis Goldbrunner landete ein Kasinger Querschläger auf dem Fuß von Staudt, der sich die Chance aus 14 Metern nicht nehmen ließ.

Wenig später wurde Mittelstürmer Ivan Rakonic entscheidend geblockt (4.). Doch auch der Gast hatte gute Aktionen, die SVA-Coach Summerer durchaus beeindruckten. „Kasing hat spielerisch gute Sachen gemacht. Ich verstehe nicht, warum die so wenige Punkte haben“, so Summerer.

Seine Mannschaft war in der ersten Halbzeit aber zielstrebiger und erhöhte kurz vor der Pause. Nach einem Freistoß köpfte Goldbrunner ans Torgestänge, den Abpraller drückte Rakonic zum 2:0 über die Linie. Palzing war auf dem Weg, einen riesigen Schritt in Richtung Relegation zu machen.

Gäste nach der Pause offensiver

Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen, sondern versuchten nach dem Seitenwechsel noch einmal alles. Mit Erfolg, denn Christoph Noll köpfte nach einer Flanke zum 2:1 ein (62.). Die Gäste nutzten den Schwung und jubelten nur vier Minuten später erneut, weil Martin Oblinger nach einer Ecke per Kopf den Ausgleich erzielte. Palzing rappelte sich aber wieder und hatte in der spannenden Schlussphase sogar die Chancen auf die erneute Führung. Unter anderem köpfte Louis Goldbrunner nach einer Ecke knapp am Tor vorbei (85.). So blieb es beim 2:2-Remis, einem Ergebnis, mit dem die Palzinger besser leben können als der Gegner. „Wir mussten nach dem Ausgleich zittern, haben aber nicht verloren. Das war wichtig“, sagte Summerer.

Schon am Mittwoch geht‘s weiter

Weiter geht es für die Palzinger am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen den FC Alte Haide, der durch seinen Sieg in Rohrbach auf vier Punkte an den SVA herangerückt ist.