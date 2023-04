Nur noch drei Punkte vor der Abstiegszone – BC Attaching steht wieder unter Druck

Ärgern sich oft über ausgelassene Chancen: BCA-Coach Enes Mehmedovic (l.) und Co-Trainer Stephan Fürst. © gleixner

Der Vorsprung des BC Attaching auf die Abstiegszone der Bezirksliga ist zuletzt auf drei Zähler geschmolzen. Am Freitag geht es zum formstarken SV Manching.

Attaching – Der BC Attaching steht nur noch drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz – der Druck wächst. Am heutigen Freitag (19 Uhr) können Enes Mehmedovic und sein Team die Situation mit einem Sieg beim SV Manching entspannen. Der Gegner rief in den vergangenen Wochen sein Potenzial ab, die vorherige Heimschwäche kostete aber eine bessere Platzierung. Auch deshalb wurde schon fleißig am Kader für die neue Saison gebastelt. Und der ist eine Ansage an die Konkurrenz.

SV Manching lässt mit Neuzugängen für die kommende Spielzeit aufhorchen

Die Manchinger sind aktuell Tabellenfünfter, der Rückstand auf die Aufstiegsrelegation beträgt 13 Punkte. Dass der SVM nicht vorne mitspielen würde, zeichnete sich früh ab. In der Winterpause verkündeten die Manchinger daher die ersten Personalien für die neue Saison: So wird Serkan Demir als Trainer auf Fabian Reichenberger folgen. Demir coachte bis vor kurzem den Ligakonkurrenten FC Fatih Ingolstadt, wo sein künftiger Co-Spielertrainer Ralf Schröder noch immer Kapitän ist. Schröder bringt wie die weiteren Sommerneuzugänge Sebastian Graßl, Fabian Neumayer und Marcel Posselt Regionalliga-Erfahrung mit – Manching bläst zum Angriff. Doch noch muss der SVM ohne seine namhaften Neuzugänge auskommen. Zuletzt gelang dies hervorragend: Zwölf von 15 möglichen Punkten holte Manching zuletzt. Von solch einer Ausbeute kann der BCA nur träumen.

Mehmedovic: „Ein Tor aus sechs, sieben Möglichkeiten ist zu wenig“ – Tessner fraglich

Der Aufsteiger leidet seit Wochen unter seiner schwachen Chancenverwertung und ist nach nur einem Erfolg aus den vergangenen fünf Partien nah an die Abstiegszone gerutscht. „Wir stehen eigentlich gut, nutzen aber unsere Chancen nicht. Ein Tor aus sechs, sieben Möglichkeiten ist einfach zu wenig“, sagt Mehmedovic. Beim 1:1 in Palzing am Sonntag traf allein Sebastian Aigner dreimal das Gestänge, während dem Gegner ein Elfmetertreffer für einen Punkt reichte.

In der Rückrundentabelle liegen die Attachinger aber weiterhin vor Manching. Nun kehrt Abwehrchef Mirnes Gurbeta in den Kader zurück. Auch Mesut Toprak könnte nach auskurierter Verletzung sein Startelfcomeback geben. Das hängt allerdings davon ab, ob Maximilian Tessner (Leistenprobleme) grünes Licht gibt. Lukas Hübner wird wegen seines Studiums fehlen. „Wir sind aber gut aufgestellt und in Manching nicht chancenlos“, sagt der Coach, der auf ein besseres Resultat als im Hinspiel hofft. Da musste sich der BCA mit 1:2 geschlagen geben. MORITZ STALTER

