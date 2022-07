„Der SVA ist und bleibt die Macht im Ampertal“

Von: Nico Bauer

Die junge Vorstandschaft des SVA Palzing: (v. l.) Andreas Ismaier, Julian Wölfle, Thomas Kroboth, Michael Mitterweger und Martin Redl. © Bauer

Beste Stimmung herrschte bei der Jahreshauptversammlung des SVA Palzing. Es gab sportliche Erfolge – und die Neuwahlen waren perfekt vorbereitet.

Palzing – Grundsätzlich verlief die Neuwahl der Vorstandschaft beim SVA Palzing ganz entspannt. Der Sportverein hatte alles gut vorbereitet – und der weiterhin an der Spitze stehende Clubchef Michael Mitterweger hatte lediglich einen Haken entdeckt: „Jetzt bin ich der Älteste im Vorstand.“ Viele andere Vereine im Landkreis hätten liebend gerne dieses Palzinger Luxusproblem.

Bei den Neuwahlen wurden – neben dem 1. Vorsitzenden Michael Mitterweger – auch Schatzmeister Andreas Ismaier und Wirtschaftskassier Martin Redl in ihren Ämtern bestätigt. Den Posten des 2. Vorsitzenden übernahm Julian Wölfle von Stefan Birkner. Und mit Schriftführer Hans Ziegltrum trat ein Vereinsurgestein nach 34 Vorstandsjahren ab – ihn beerbt Thomas Kroboth.

Marcel Radlmaier neuer Fußball-Abteilungsleiter

In gewohnter Manier hatte der SVA Palzing alles perfekt vorbereitet. Marcel Radlmaier, der Mittelfeldstratege des Bezirksliga-Teams, ist nun Fußball-Abteilungsleiter. Des Weiteren wurden Josef Velten (Beitragskassier), Alexander Goldbrunner (Leiter Fußball-Junioren Großfeld), Werner Vogl (2. Leiter Fußball-Junioren Großfeld), Angela Karinscheck (Leiterin Junioren Kleinfeld), Walter Schlott (Abteilungsleiter Handball), Sandra Redl (2. Abteilungsleiterin Handball) sowie Monika Berghammer (Abteilungsleiterin Gymnastik), Christa Velten (2. Abteilungsleiterin Gymnastik) und Nina Fuggenthaler (Abteilungsleiterin Aikido) gewählt.

Viele treue Mitglieder wurden am Donnerstag in der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet: (v. l.) Josef Grepmair, Wolfgang Aumann, Christoph Ziegltrum, Annemarie Neumeir, Julian Wölfle, Maria Badhorn, Thomas Wöhrl, Gertraud Grepmair, Helmut Gottschalk, Hildegard Wiesheu, Stefan Mathias, Maria Mitterweger, Franz Sebald, Lina Forster, Jürgen Taschner und Anton Riesch. © Bauer

In seinem Jahresbericht betonte Vereinschef Mitterweger, dass der SVA die beiden schwierigen Corona-Jahre gut gemeistert habe. Außerdem sei man erfolgreicher gewesen, als man es erwartet habe. So gab es die eine oder andere rauschende Aufstiegsfeier bei den Handballerinnen: Insgesamt fünf Teams wurden Meister in ihrer jeweiligen Spielklasse. Doch damit nicht genug: Die weibliche B-Jugend schaffte sogar die Quali für die Landesliga.

Eine Abteilung wird aufgelöst

Den Klassenerhalt der Fußballer in der Bezirksliga würdigte Mitterweger in den allerhöchsten Tönen: „Wir haben ein Fußballwunder vollbracht. Der SVA ist und bleibt die Macht im Ampertal.“ Die Relegation mit mehreren Hundert frenetischen Zuschauern war ein Highlight für den Verein. Der Vorsitzende dankte Trainer Sepp Summerer für den Kraftakt: „Er hat immer daran geglaubt.“

Neben den Berichten des 750 Mitglieder starken Vereins gab Michael Mitterweger bekannt, dass man die Abteilung Indiaca auflösen werde. Der Grund: Die Sparte hatte in den vergangenen Jahren keine sportlichen Aktivitäten mehr und eigentlich auch keine Mitglieder.

Die Geehrten des SVA:

Verbandsehrenzeichen (40 Jahre): Wolfgang Aumann, Helmut Gottschalk, Anton Riesch, Jürgen Taschner, Thomas Wöhrl.

Verbandsehrenzeichen (30 Jahre): Josef Fuchs, Roland Kufer.

60 Jahre Mitgliedschaft: Josef Grepmair.

50 Jahre Mitgliedschaft: Maria Badhorn, Johann Bauer, Gertraud Grepmair, Maria Mitterweger.

40 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Grepmair, Rosi Hoisl, Stefan Mathias, Franz Sebald, Stefan Weichhart, Hildegard Wiesheu, Wolfgang Aumann.

30 Jahre Mitgliedschaft: Christine Birkner, Stefan Kollmannsberger, Bernadette Maier, Christian Malkrab, Kathi Summerer, Stephan Summerer jun.

20 Jahre Mitgliedschaft: Christina Eisenmann, Martina Hanrieder, Thomas Kaindl, Mathias Mauermayer, Annemarie Neumeir, Andreas Pöschko, Julian Wölfle, Christoph Ziegltrum.

