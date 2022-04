Palzing: Kellerduell gegen Kasing - SVA will Relegationsplatz weiter sichern

Hiobsbotschaft: Für SVA-Mann Benedikt Reiter (r.) ist die Saison nach einem Mittelfußbruch beendet. © Gleixner

Der SVA Palzing empfängt in der Bezirksliga Nord den SV Kasing. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn kann der SVA einen großen Schritt Richtung Relegation machen.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing können am Freitagabend einen großen Schritt in Richtung Abstiegsrelegation machen. Verliert der Bezirksliga-Zwölfte jedoch sein Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Kasing (Anstoß ist um 19.30 Uhr), wäre die mühsam erarbeitete, gute Ausgangsposition wieder in Gefahr.

Mit der Partie gegen den Tabellen-13. aus Kasing beginnen für die Palzinger die Tage der Wahrheit. Denn am kommenden Mittwoch steht ebenfalls vor heimischem Publikum das Match gegen den FC Alte Haide-DSC und damit der nächste Abstiegskracher auf dem Programm. „Wir haben es in der eigenen Hand“, betont SVA-Trainer Sepp Summerer.

Damit das so bleibt, muss sein Team an die jüngsten Leistungen anknüpfen. Die Palzinger gewannen drei ihrer letzten vier Partien – nur dem SV Nord Lerchenau mussten sie sich unglücklich durch einen Last-Second-Treffer mit 1:2 geschlagen geben. Jenem SVN, der neben dem TSV Jetzendorf ligaweit das einzige Team ist, das in seinen jüngsten vier Spielen mehr Punkte als die Ampertaler geholt hat.

Es ist bemerkenswert, wie sich der SVA aus einer bedrohlichen Situation herausgespielt hat. Und das, obwohl immer wieder Akteure ausfallen. Nun erwischte es Benedikt Reiter, der in den vergangenen Wochen zu einem festen Bestandteil der Offensive geworden ist. „Bene hat sich den Mittelfuß gebrochen. Die Saison ist für ihn leider beendet“, sagt Trainer Summerer. Dafür ist Tobi Wirth zurück.

Und Kasing? Palzings Gegner holte aus sieben Spielen seit der Winterpause keinen einzigen Punkt. Doch das ist alles egal, wenn die Palzinger das direkte Duell am Freitagabend verlieren. „Und deswegen müssen wir nachlegen“, fordert Summerer. (Moritz Stalter)