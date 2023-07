SVA Palzing souverän – SV Vötting mit turbulenter zweiten Halbzeit

An beiden Toren beteiligt: Allershausens Thomas Ostermaier (rot), vor der Saison aus Kranzberg gekommen, schirmt den Ball gekonnt ab. Foto: Lehmann © Lehmann

Deutlich gestalteten es zum Kreisliga-Auftakt die Absteiger vom SVA Palzing mit einem 4:0 in Eichenried. Neuling Vötting holte dagegen beim Aufsteiger-Duell in Moosen beim 3:3 einen Zähler. Enttäuschend verlief hingegen der Einstand des neuen Trainerduos des SV Kranzberg.

Landkreis Freising – TSV Allershausen – SV Walpertskirchen 2:2 (2:0). Beide Teams wussten vor dem Liga-Auftakt in der Kreisliga 2 nicht, wo sie genau stehen. Allershausen, weil viele Akteure aktuell und vor allem längerfristig verletzt fehlen, die Gäste, weil doch einige junge Akteure integriert werden mussten. Am Ende war’s „ein leistungsgerechtes Unentschieden“, befand TSV-Spartenchef Philipp Jordan. Und Walpertskirchens Coach Josef Heilmeier? „Wir haben uns teuer verkauft, das Unentschieden geht in Ordnung.“

Den besseren Start in die insgesamt gute Kreisliga-Partie erwischten dabei die Hausherren, die sich zur Pause zunächst auf der Siegerstraße wähnten. Nach einem Foul von SVW-Keeper Stefan Gröppmaier an Thomas Ostermaier gab’s Elfmeter, den Paolo Just sicher verwandelte (25.).

Und Neuzugang Ostermaier war dann auch am zweiten Allershausener Treffer beteiligt: Nach einer blitzsauberen Einzelaktion blieb der Stürmer, der aus Kranzberg ans Amperknie gekommen war, eiskalt und verwandelte flach ins Eck (41.). Doch Heilmeier fand in der Pause wohl die richtigen Worte an die Seinen, denn der zweite Durchgang gehörte nun den Gästen. Und die kamen noch zum verdienten Ausgleich, auch, weil Allershausen nun weniger investierte.

Zunächst hatte Luca Fellermeier nach einer feinen Kombination über Julian Jaros verkürzt (55.). Und als sich TSV-Mann Maciej Machi nach einer Stunde auch noch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe einhandelte, nutzte Walpertskirchen diese Überzahl und kam sogar noch zum Ausgleich: Nach einer Ecke brachte der TSV den Ball nicht weg, und so stocherte Martin Deutinger das Leder über die Linie (61.).

FC Eitting – FC Moosburg 1:1 (1:0). Neuling gegen Favorit hieß es bei dieser Partie des ersten Spieltags, doch am Ende mussten sich beide mit einem Zähler begnügen – und waren nicht unzufrieden damit. „Ich kann mit dem Remis gut leben“, resümierte etwa Eittings Coach Thomas Zellermayr. Und auch Moosburgs Trainer Mario Sinicki befand nach der Partie, dass zwar mehr drin gewesen sei für sein Team, das bei der Kreisliga-Rückkehr einen guten Auftritt gezeigt habe und sich durchaus auch einen Sieg verdienen hätte können.

„Insgesamt war das Ergebnis aber leistungsgerecht“, sagte der Moosburger Coach. Auch, weil Eitting gerade im ersten Durchgang am Drücker war, aber beste Möglichkeiten ungenutzt blieben. Erst Alfred Neudecker traf kurz vor der Pause, vorausgegangen war ein Moosburger Ballverlust an der Mittellinie (38.).

Nach dem Seitenwechsel fand der FC Moosburg besser rein und kam so prompt zum Ausgleich. Ein Einhauser-Freistoß knallte noch gegen den Querbalken, den Abpraller stocherte Maximilian Denteler dann aber über die Linie (58.). In der Schlussphase hatte Andreas Kostorz noch zwei Chancen auf den Siegtreffer für Eitting.

SV Eichenried – SVA Palzing 0:4 (0:1). Eine am Ende deutliche Angelegenheit war der erste Auftritt von Bezirksliga-Absteiger Palzing. „Meine Mannschaft hat nahtlos an die Leistungen der Vorbereitungen angeknüpft“, lobte Trainer Gianluca Dello Buono. „Dennoch war der Sieg hart erarbeitet.“

Bis zum 1:0 konnten die aktuell personell gebeutelten Eichenrieder das Match nämlich offen halten, erst der Führungstreffer von Fabian Radlmaier, der einen Stolperer eines SV-Verteidigers ausgenutzt und dann den Keeper umkurvt hatte, brachte die Wende (37.). Nach der Pause schienen die Palzinger dann fitter zu sein, zudem gelangen die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Tobias Wirth (54.) und Tim Bausch (57.) schlossen dabei feine Einzelleistungen ab, zum 4:0 traf Jakob Rott per abgefälschtem Freistoß (84.).

FC Moosinning II – SV Kranzberg 3:0 (0:0). Gehöriges Lehrgeld zum Ligaauftakt mussten dagegen die neu formierten Kranzberger zahlen. Wirklich schlechter waren die Ampertaler am Samstag beim letztjährigen Topteam allerdings nicht – und hielten auch über eine Stunde gut mit. Dann verloren die Gäste aber den Faden – ausgerechnet mit dem 1:0 für den FCM II: Sebastian Michalak nutzte einen Konter eiskalt aus (75.).

Zu allem Überfluss hatte der SVK zuvor beste Chancen liegen lassen, Thomas Kopp und der neue Spielertrainer Thomas Edlböck trafen aus aussichtsreicher Position nicht. Am Ende machten die Kranzberger auf und investierten noch einmal viel, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Dafür konterte Moosinning noch zweimal, Manuel Gröber (85.) und Alexander Hofmeister (88.) schossen schließlich den 3:0-Sieg heraus. „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, wir haben heute fast alles richtig gemacht, das war sehr bitter“, resümierte Edlböcks Spielertrainer-Kollege Dennis Hammerl.

SC Moosen – SV Vötting 3:3 (1:0). Beide Teams sind neu in der Liga, und am Ende einigten sie sich auf ein Remis der besseren Sorte, mit Spannung bis zum Schluss. „Unter dem Strich geht das Ergebnis so in Ordnung“, berichtete Vöttings Coach Maximilian Peschek. Es war eine Partie, in der beide Teams vorne lagen, am Ende die Führung aber jeweils nicht über die Zeit retten konnten.

Zunächst führte dabei Moosen: Maximilian Bauer mit einem feinen Solo (37.) und Niklas Doubrawa nach einer zu kurz abgewehrten Ecke (50.) hatten den Aufsteiger aus dem Landkreis Erding in Führung gebracht. Doch Vötting meldete sich bald zurück: Zunächst nickte Christian Pflügler nach einer Ecke ein (61.), ehe er erneut goldrichtig stand und nach einem Pfostentreffer abstauben konnte (77.).

Und dann lagen die Gäste sogar vorne, Tobias Stable hatte eine feine Einzelleistung abgeschlossen (88.). Schluss war da aber noch nicht. Erst vergab Jonas Sittenauer das große Ding zum 4:2, ehe erneut Bauer im Strafraum nicht zu halten war und zum 3:3-Endstand ausglich (90.+1). (Matthias Spanrad)