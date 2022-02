Ein Spieler, der den Unterschied macht: Palzings Fabian Radlmaier mit starkem Auftritt bei Testsieg

Eindrucksvoll zurückgemeldet: Fabian Radlmaier war ein Aktivposten beim SVA-Sieg gegen Kranzberg. © Lehmann

Das Testspiel gegen den SV Kranzberg hat offengelegt, was dem Bezirksligisten SVA Palzing vor der Winterpause gefehlt hat: ein Spieler wie Fabian Radlmaier.

Palzing - Der war lange verletzt – und wenn er spielte, fehlte die Fitness. Beim 4:1-Sieg gegen die Kreisliga-Mannschaft meldete sich der Offensivspieler nun zurück. Doch erst einmal musste Radlmaier nach hinten arbeiten. Palzing war in der Anfangsphase nicht immer sortiert. „Da haben wir zwei Torchancen nach langen Bällen zugelassen“, sagte Sepp Summerer, der Trainer des SVA. Seine Spieler fanden im 3-4-3-System aber immer besser in die Partie. Chancen und Tore waren die Folge. In der 23. Minute erzielte Simon Stephan nach Vorarbeit von Radlmaier den ersten SVA-Treffer der laufenden Vorbereitung.

„Er war gegen Kranzberg ein Aktivposten“, lobte Coach Summerer

Kurz vor der Halbzeitpause legte Ivan Rakonic das 2:0 nach (44.). Der Mittelstürmer wurde von Radlmaier per Heber in Szene gesetzt. „Ivan war präsenter als in vielen Spielen vor der Winterpause. Und Fabi ist ein Unterschiedsspieler. Er war gegen Kranzberg ein Aktivposten“, lobte Summerer.

Nach vier Trainingseinheiten wurden die Beine immer schwerer

Nach dem Seitenwechsel mussten die Palzinger auf die Zähne beißen. Nach vier Trainingseinheiten wurden die Beine immer schwerer. Dazu kam, dass die jungen Kranzberger den Bezirksligisten forderten. Dennoch erhöhte Rakonic in der 80. Minute auf 3:0. Auch auf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Michael Kopp (88.) hatte Palzing eine Antwort: Jonas Grundmann markierte wenig später den 4:1-Endstand (89.).

„Es war ein guter Test und ein wichtiges Erfolgserlebnis. Denn auch einen Kreisligisten musst du erst einmal mit 4:1 bezwingen“, freute sich Summerer.