Kreisklasse 3: Partystimmung in Vötting – und Mauern dank irrem Fünfer-Vergleich

Von: Nico Bauer

Zurück in der Kreisliga: Die von Maximilian Peschek (3. v. l.) trainierten Vöttinger ließen mit ihrem 6:0-Erfolg am letzten Spieltag keine Zweifel aufkommen und steigen als Meister direkt auf. Das wurde natürlich mit dem einen oder anderen Bier begossen. © lehmann

Die ganz großen Partys gab es in Vötting und Mauern. Der SVV steigt als Meister in die Kreisliga auf, und die SpVgg hat mit einem Sieg im Derby die Klasse gehalten.

Freising – Und für Paunzhausens Spielertrainer Alex Sulzberger ist die Karriere doch noch nicht beendet, weil er in die Relegation muss.

SV Vötting – TSV Eching II 6:0 (3:0). Es war dann eben doch das Spiel des Ersten gegen den Letzten der Tabelle. Die Vöttinger brauchten für die Meisterschaft einen Sieg – und der war nie in Gefahr. Christian Pflügler traf nach einer Viertelstunde zum frühen 1:0, das emotional vieles leichter machte. Der Ligaprimus spielte seinen Fußball, war haushoch überlegen und gewann auch in der Höhe verdient. Spätestens nach dem Doppelschlag zur 3:0-Pausenführung von Adrian Berlinghoff (38.) und Michael Düber (40.) war klar, dass man die lange Pfingstparty vorbereiten kann. Nach der Pause machten Daniel Busch (65., 78.) und noch einmal Berlinghoff (87.) die weiteren Tore. „Mit unserer Punktezahl steigst du in neun von zehn Fällen auf“, sagte Trainer Maximilian Peschek über die 19 Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. „Wir freuen uns auf die Kreisliga“, sagte Peschek nach unzähligen Bierduschen. „Das ist eine richtig geile Liga.“ Er ist überzeugt, dass die so beisammen bleibende Mannschaft auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen kann.

FVgg Gammelsdorf – SpVgg Mauern 3:4 (2:2). Was war das für ein irres Derby! Gammelsdorf stand bereits als Abstiegsrelegant fest und Mauern musste gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Und es gab tatsächlich den Wahnsinn, dass nach dem Mauerner 4:3 fünf Mannschaften mit 27 Punkten gleichauf waren, und in der Tabelle der direkten Vergleiche der spielfreie TSV Paunzhausen hinter Mauern rutschte. „Alle haben für uns gespielt“, sagte Mauerns Trainer Georg Pfüller, der sich nun in den Fußballruhestand verabschiedet. Vor 300 (!) Zuschauern führte erst Gammelsdorf mit 1:0 (Martin Schmid 5.), dann Mauern mit 1:2 (Sascha Dörner 14., 25.) und wieder Gammelsdorf (Niklas Hölzl 35., Michael Hösl 57.). Mit den Toren von Jonas Schneeweis (73.) und Tobias Kleeberger (78.) drehte Mauern das Match jedoch noch einmal und bleibt damit Kreisklassist. Die Gammelsdorfer haben alles rausgefeuert und das Ziel verfolgt, den Nachbarn mit in die Relegation zu nehmen – vergeblich.

TSV Au – SC Freising 2:1 (1:0). Durch die direkten Vergleiche drohte den Freisingern keine Abstiegsgefahr, aber der Sieger dieses Spiels war die SpVgg Mauern: Hätte der SC in Au gepunktet, wäre Mauern trotz des Erfolgs in die Relegation gegangen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren die Auer nach der Pause besser und führten durch die Tore von Dominik Nocker (26.) und Alexander Schwarz (63.) verdient mit 2:0. Der Anschlusstreffer von Armagan Urgandokur (90.) kam zu spät. „Eigentlich wollte ich noch Tabellensechster werden“, sagte SC-Trainer Manuel Hobmaier, aber das Thema erledigte sich schnell.

SV Hörgertshausen – FC Moosburg 2:6 (0:3). Abstiegskampf gegen Aufstiegstraum. Die Hörgertshausener waren gegen den Tabellenzweiten chancenlos und verfolgten nervös die Ergebnisse der anderen Plätze. Bei fünf punktgleichen Mannschaften nahm die Saison ein gutes Ende für den SVH. Die Moosburger dagegen hatten keine großen Hoffnungen auf einen Vöttinger Patzer. „Es ging nur darum, für die Relegation Selbstvertrauen zu tanken“, sagte der Moosburger Trainer Mario Sinicki. Er habe erst nach dem Spiel auf das Ergebnis des SVV geschaut. Die Moosburger Tore schossen Thomas Vogl (6., 69.), Leonor Ademi (19., 45., 46.) und Maximilian Denteler (77.). Für Hörgertshausen traf jeweils Sebastian Liegert (1:4, 54./Elfmeter – 2:6, 83.).

SV Marzling – SC Kirchdorf 0:4 (0:2). Trainer Christian Grüll war tiefenentspannt nach seinem letzten Spiel als Marzlinger Trainer. In der Tabelle des Quintetts mit 27 Punkten wurde man Zweiter hinter dem SC Freising und es war klar, dass bei keinem Szenario die Relegation drohen würde. „Das war ein Sommerkick“, sagte Grüll über das finale Match. Der Tabellendritte SC Kirchdorf hatte dank der Tore von Thomas Hadler (19., 30.), Stefan Lohmeier (57.) und Felix Zeilmaier (83.) einen versöhnlichen Saisonabschluss.

TSV Nandlstadt – SpVgg Zolling 1:3 (0:2). Die beiden Mannschaften durften schon am Freitagabend das Vorspiel des Saisonfinales bestreiten. Bei den Gästen trafen Johannes Hübner (7.), Andreas Kreitmeier (33., Elfmeter) und Linus Schulz (65.). Lukas Rieder hatte das zwischenzeitliche 1:2 markiert (56.).

Spielfrei: TSV Paunzhausen.

Sie haben nicht gespielt und doch verloren. Die Ampertaler müssen eine Woche nach dem vermeintlichen Saisonabschluss wieder den Reaktor hochfahren und in der Relegation antreten (siehe Kasten). (nb)