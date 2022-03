Paukenschläge und Arbeitssiege

Luftzweikampf: Eric Hölzl von der FVgg Gammelsdorf gegen Ridwan Bello von Vatanspor. Die Freisinger nahmen zum Auftakt des Jahres die drei Punkte mit. © lehmann

In der Kreisklasse Donau/Isar 3 kam es am Wochenende gleich zu mehreren Begegnungen zwischen Aufstiegs- und Abstiegskandidaten. Die großen Überraschungen blieben größtenteils aus.

Landkreis – Kleine gegen Große – unter dieser Überschrift standen die Partien des ersten Rückrundenspieltags, bei denen stets Teams aus der oberen Tabellenhälfte gegen Abstiegskandidaten antraten. Überraschungen blieben größtenteils aus. Nur der BC Attaching II konnte mit seinem Sieg gegen Hörgertshausen Boden gut machen und die Zollinger rangen Marzling einen Punkt ab.



SpVgg Zolling - SV Marzling 1:1 (1:0). Heimcoach Christian Kessler zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden: „Beide Mannschaften haben sich voll reingehangen bei dem guten Wetter. So soll das sein.“ Das Heimteam ging durch Thomas Brandmaier in Führung (32.) und hatte mehrere Möglichkeiten zum 2:0. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste dann besser und erzielten nach einer schönen Kombination durch einen Schlenzer von Deniz Sökülmez auf Sechzehnerhöhe das 1:1 (71.). Kurz vor Ende wurde es nochmal spannend, als der SVM einen indirekten Freistoß zugesprochen bekam, den Lucky Punch aber verpasste. „Wir haben mit unserer Coronawelle momentan einen Nachteil. Dafür haben wir es sehr gut gemacht“, sagt Kessler, und auch SVM-Trainer Thomas Zellermeyr, der ebenfalls mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, meinte: „Dafür, dass wir in der Früh nicht einmal wussten, ob wir elf Leute zusammenkriegen, war das gut.“

FVgg Gammelsdorf - Vatanspor Freising 1:2 (0:1). Als „Spiel der Standardsituationen“, bezeichnete FVgg-Coach Tobias Weinzierl die Partie. Zurecht, denn Vatanspor ging nach einer halben Stunde durch einen abgefälschten Freistoß von Burak Özdemir in Führung (27.) und blieb in einer umkämpften Partie die leicht dominante Mannschaft. Nach der Pause dann wieder ein Freistoßtreffer: FVgg-Zehner Marcel Beischl verwandelte einen Freistoß an der Strafraumgrenze zum Ausgleich (51.). Danach taten die Gäste sich schwer: „Gammelsdorf hat das sehr gut gemacht. Sie sind sehr sicher gestanden“, lobt Vatanspors Teammanager Tamer Bulkurcu, dessen Team am Ende doch das glücklichere Ende hatte, nachdem Özdemir bei einer kurz ausgeführten Ecke den Ball ins lange Eck schlenzte (84.). Bulkurcu: „Für Burat freut es mich sehr, dass heute der Knoten geplatzt ist. Er rackert immer sehr viel und sich heute endlich mit seinem Doppelpack belohnt.“



TSV Paunzhausen - FC Moosburg 0:2 (0:1). Auch Paunzhausen hat nun nach dem Trainingslager vergangene Woche eine Coronawelle erwischt. Insgesamt acht Spieler wurden positiv getestet. Trainer Alexander Sulzberger musste improvisieren, sodass Ex-Spielertrainer und Vereinsikone Alexander Beck ein überraschendes Comeback feierte. „Der hat seit drei Jahren keinen Ball mehr gestriffen, war aber von null auf hundert da, sensationell“, freute sich Sulzberger. Die Gastgeber standen hinten sicher, bis kurz nach der Pause ein haltbarer Moosburger Fernschuss von Maximilian Denteler ins Tor rutschte (57.). Danach warf Paunzhausen alles nach vorne, scheiterte aber an der geringen Kondition und lief kurz vor Abpfiff nach einer eigenen Ecke einen Moosburger Konter, den Vitus Hilz zum 2:0 vollendete (90.).



FCA Unterbruck - SC Freising 2:0 (1:0). „Ich muss mein Team loben. Nach so einer Leistung kann man beim Tabellenführer schon mal verlieren“, sagt SCF-Coach Sezgin Gül. „Wir haben gegen die überlegenen Gastgeber gut dagegen gehalten.“ In der 37. Minute mussten die Freisinger das 1:0 hinnehmen, als Johannes Georgi nach einem starken Solo von Linus Hayer auf links Markus Zacherl den Ball auflegte. Beim 2:0 (51.) war es dann Georgi selbst, der das Spielgerät aus fünf Metern volley unter die Latte nagelte. Die Freisinger hingegen hatten nur eine wirklich zwingende Chance durch einen Freistoß von Benedikt Kubina in der ersten Hälfte, dessen Schuss ins lange Eck von FCA-Keeper Florian Radonic pariert wurde. Unterbrucks Coach Alfons Deutinger bilanzierte: „Es war nicht unsere beste Saisonleistung, aber ein souveräner Arbeitssieg.“



FC Neufahrn - TSV Nandlstadt 1:4 (1:2). „Ein bisschen überrascht waren die Nandlstädter glaub ich schon“, erzählt Neufahrns Trainerdebütant Andreas Fritsch. Denn sein neuformiertes Team erwischte den TSV schnell auf dem falschen Fuß, als Michael Joba einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte (6.). Danach übernahmen aber wie erwartet die Gäste das Kommando. Nach einer Ecke kam Markus Forster viel zu frei zum Abschluss und erzielte den Ausgleich (24.). Kurz vor der Pause vollendete Marco Piehler einen Nandlstädter Schnellangriff zur Führung (41.). Auch nach der Pause war der TSV tonangebend und erhöhte durch Forster (52.) und Simon Prummer (64.) zum 1:4. „Danach sind uns ein bisschen die Körner ausgegangen. Aber angesichts der vielen Coronafälle in der Mannschaft – Respekt ans Team“, sagt Nandlstadts Trainer Mario Tafelmaier. Aber auch Fritsch und Kollege Andreas Voggt waren nicht unzufrieden nach ihrem Debüt: „Wir haben gute Ansätze gesehen heute. Ab nächste Woche gilt’s.“ Da trifft der FCN auf den direkten Konkurrenten SC Freising. (Sebastian Bergsteiner)