Paukenschlag! TSV Au angelt sich Erfolgstrainer Sepp Summerer

Freuen sich auf die Zusammenarbeit ab Juli: (v. l.) Michael Huber (2. Abteilungsleiter des TSV Au), Trainer Sepp Summerer und Stefan Schaipp (1. Abteilungsleiter). © Verein

Trainer Sepp Summerer tritt im Sommer die Nachfolge von Christian Hobmeier beim TSV Au an – und zwar unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.

Au/Hallertau – Der Noch-Coach des Bezirksliga-Clubs SVA Palzing heuert zur neuen Saison beim TSV Au an: Sepp Summerer, dessen Zeit beim SVA nach sechs Jahren endet (wir berichteten), folgt beim Kreisligisten auf Christian Hobmeier, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Ob der 66-jährige Erfolgstrainer im Sommer jedoch ein Kreisliga-Team übernimmt, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen: Die Hallertauer Fußballer stecken mitten im Abstiegskampf.

„Das Engagement bei uns ist unabhängig von der Spielklasse“, sagt TSV-Abteilungsleiter Stefan Schaipp: „Ich kenne den Sepp schon eine Zeitlang. Jetzt hat sich die Chance ergeben, und wir haben zugegriffen.“ Summerer sei vom TSV Au sehr angetan und habe sich ein Engagement nach den ersten konkreten Gesprächen vorstellen können. „Und nach kurzer Bedenkzeit hat er sich bereit erklärt, den Weg gemeinsam mit dem TSV Au zu gehen.“

Keine finanziellen Spinnereien

Bei den Hallertauern werde aber auch unter dem neuen Trainer Summerer keine finanzielle Spinnerei ausbrechen, verspricht Schaipp. Ziel sei es weiterhin, junge Talente weiterzuentwickeln. Das könne der 66-jährige Übungsleiter, wie er schon oft unter Beweis gestellt habe. Die Mannschaft sei bereits über den Neuzugang auf der Trainerbank für die Saison 2022/23 informiert und freue sich genauso wie die Abteilungsleitung auf die Zusammenarbeit mit Summerer.

Beeindruckende Trainer-Vita

Der 66-Jährige ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Coaches im Landkreis Freising: Zu Beginn seiner Trainerlaufbahn coachte er den TSV Eching (1989 bis 1993) sowie die SpVgg Landshut (1993 bis 1995) in der Bayernliga. Eine Spielklasse, die er aus seiner Ära als langjähriger Fußballer des FC Bayern München II bestens kannte. Während seiner aktiven Zeit führte Summerer die Bayern-Amateure zweimal als Kapitän ins Finale um die Deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft (1983 und 1987). Weitere Stationen als Trainer waren der SE Freising (1997 bis 2006), der FC Mainburg (2006 bis 2009), der ETSV 09 Landshut (2009 bis 2016) sowie der SVA Palzing (2016 bis 2022). Ab Juli wird der TSV Au seine neue sportliche Wirkungsstätte sein. Dort hofft TSV-Spartenchef Schaipp, dass der Trainerfuchs seine Erfahrung in den Verein einbringt und auch in der Hallertau ein längerfristiges Kapitel aufschlägt.

Josef Fuchs

