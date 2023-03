Pech, Naivität, Unvermögen: SE Freising verliert Kellerduell mit 1:4

Die Lufthoheit hatten die Freisinger Fußballer zwar in dieser Szene, doch am Ende zog die Mannschaft um Sebastian Thalhammer (r.) und Felix Günzel (M.) im Kellerduell klar den Kürzeren. © Michalek

Die Landesliga-Fußballer des SE Freising haben gegen Pullach mit 1:4 verloren. Dabei gab es einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen.

Freising – 1:4 (1:2) im Kellerduell: Die sportliche Krise hat sich bei den Landesliga-Fußballern des SE Freising weiter verschärft. Gegen den SV Pullach, das mussten sich die Lerchenfelder am Ende eingestehen, war die vor allem in der zweiten Hälfte indisponierte SEF-Mannschaft chancenlos.

Spielertrainer Florian Bittner ist eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse, der die Partien bislang immer relativ nüchtern resümiert hat. Nach der bitteren Pleite gegen Pullach reichte es ihm aber: „Heute waren Pech und Naivität, aber auch Unvermögen mit dabei“, holte Bittner zum Rundumschlag aus, während seine Fußballer mit hängenden Köpfen vom Feld schlichen. Am Ende, das sahen auch die Zuschauer auf der Tribüne so, mussten alle froh sein, dass Schiedsrichter Marius Heerwagen, der eine nicht wirklich landesligawürdige Leistung geboten hatte, aber nicht schuld an der SEF-Pleite war, das Spiel endlich abgepfiffen hatte.

SEF hat die passende Antwort auf den Rückstand

Dabei war das Match gar nicht so trostlos losgegangen: Freising war gegen die Pullacher zwar nicht Herr im Haus, aber die Partie war durchaus als ausgeglichen zu bezeichnen. Große Chancen waren Mangelware, trotzdem gingen die Gäste mit der ersten Möglichkeit in Führung. Nach einem Ballverlust des SEF ging es recht schnell, Freising verpasste den Zugriff im Strafraum, und so schloss Facundo Scurti zur Führung ab (29.). Doch davon erholten sich die Gastgeber bald, und nach der ersten wirklich flüssig vorgetragenen Kombination stand es auch schon 1:1. Der SEF spielte ein blitzsauberes Pick and Roll, wie man beim Basketball sagen würde, und am Ende der Ballstafette legte Florian Bittner halbhoch ab für Felix Günzel, der mit Köpfchen einnetzte (35.).

Pech kam dann kurz vor der Pause hinzu: Pullach hatte erneut hartnäckig den Ball vorgetragen – und als Johannes Kleidorfer aus kürzester Distanz den Ball an die Hand bekam, entschied der Referee auf Strafstoß. Eine bewusste Handbewegung war das nicht. Dominik Bacher war es egal, er brachte den SVP mit einem trockenen Elfmeter wieder in Führung (42.).

Nächste strittige Szene

Diese Szene brach die Moral der Freisinger – und sie erholten sich davon auch nach der Halbzeit nicht mehr. Der Gipfel: Trotz Überzahl nach einer Zehn-Minuten-Strafe für einen Gästespieler kassierte der SEF das 1:3. Nach einem Ballverlust trug Pullach einen schnellen Spielzug vor, am Ende traf Nam Nguyen (57.). Und Freising? Mehr als zwei knappe Abseits-Entscheidungen sowie eine dicke Chance für Felix Fischer waren letztlich nicht drin. Zudem haderten die Lerchenfelder mit dem Schiedsrichter, der eine nahezu identische Situation wie vor dem 1:2 im SVP-Strafraum nicht ahndete. Das Gegentor zum 1:4 in der Nachspielzeit durch Josef Burghard (90.+4) machte den gebrauchten Tag letztlich perfekt.

Spielstatistik:

SE Freising – SV Pullach 1:4 (1:2)

Aufstellung: Trost – Aiteniora, Mayr, Schmid, Kleidorfer – Rist (63. C. Schmuckermeier), Fischer, Thalhammer, F. Schmuckermeier – Günzel (75. Kristo), Bittner (54. Brudtloff).

Tore: 0:1 Scurti (29.), 1:1 Günzel (35.), 1:2 Bacher (42./HE), 1:3 Nguyen (57.), 1:4 Burghard (90.+4).

Gelbe Karten: Günzel, Kleidorfer.

Zeitstrafen: Marseiler, Kleidorfer.

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (SpVgg Hainsacker).

Zuschauer: 50.

