Nach 55 Jahren zurück in der Landesliga: Pfaffenhofen verlängert mit Erfolgscoach Gerry Lösch

Von: Noah Hölch

Der FSV Pfaffenhofen feiert nach 60 Jahren wieder die Bezirksliga-Meisterschaft und steigt in die Landesliga auf. © FSV

In Pfaffenhofen wird in der neuen Saison nach über 50 Jahren wieder Landesliga-Fußball gespielt. Außerdem verlängerte der FSV mit Trainer Gerry Lösch.

Pfaffenhofen – Der FSV Pfaffenhofen hat diese Saison seine vierte Bezirksliga-Spielzeit am Stück absolviert. Mit dem Aufstieg in die Landesliga hatte der FSV in den vergangenen drei Jahren nicht wirklich was zu tun. Letzten Sommer hatte man dann das Ziel ausgerufen, in der oberen Tabellenregion mitspielen zu wollen.

FSV Pfaffenhofen: Später Sieg bei Fatih als Schlüsselmoment für Meisterschaft

Bereits in der Saisonvorbereitung hat Trainer Gerry Lösch „gespürt, dass etwas in der Luft liegt und die Jungs Bock haben, etwas Großes zu schaffen“. Und dieses Gefühl bestätigte sich spätestens am 25. Spieltag, als der FSV nach Rückstand in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg bei Fatih Ingolstadt feierte, nachdem Feldmoching gegen den FC Schwabing patzte. Durch diesen Sieg sprang das Team von Gerry Lösch an die Tabellenspitze.

FSV-Coach Gery Lösch: Bereit für „ein neues Abenteuer“

Und diese gab der FSV bis zum Schluss auch nicht mehr her. Als Folge steht der souveräne Aufstieg in die Landesliga, in der die Lösch-Elf „schnell die nötigen Punkte einfahren will, um mit unten nichts zu tun zu haben.“ Doch erstmal „muss sich die Mannschaft finden“, schließlich gilt es zunächst die Abgänge wie der von Top-Torjäger Maxi Ceballos zu kompensieren.

Auf die Aufgabe in der Landesliga freut sich Trainer Gery Lösch jedenfalls schonmal: „Es ist eine Reise ins Unbekannte, eine neue Liga und ein neues Abenteuer.“

FSV Pfaffenhofen: Verlängerung mit dem Trainerteam

Eine weitere positive Nachricht aus dem FSV-Lager war die Verlängerung mit Gerry Lösch. Die fortlaufende Zusammenarbeit mit dem Ex-Eching Coach stand bereits Ende vergangenen Jahres fest. Jetzt folgte die offizielle Bekanntgabe. Außerdem werden auch Co-Trainer Fabian Wagner, Physio Matthias Stender, Torwarttrainer Grac Weber und Stadionsprecher Manfred Nadelstumpf weiterhin in Pfaffenhofen tätig sein. Einzig der Posten des sportlichen Leiters wird mit Claus Nowak neu besetzt.

Der FSV Pfaffenhofen verlängert mit dem Trainerteam rund um Gery Lösch (2. v. re.). © FSV

„Wir sind mit dem Trainerteam um Gerry natürlich hochzufrieden. Die Meisterschaft nach 60 Jahren wieder in der Bezirksliga zu holen ist natürlich sensationell und zeugt davon, dass wir nicht allzu viel verkehrt gemacht haben in den vergangenen Jahren. Nun sind wir für unsere harte Arbeit in vergangenen Jahren belohnt worden“, so der sportliche Leiter Claus Nowak.

2. Vorstand Michael Wolf: „Alle wichtigen Postionen mit Wunschkandidaten besetzt“

„Gerry hat seit Tag eins sehr viel in die Mannschaft investiert und arbeitet wirklich Tag und Nacht für den Erfolg, deswegen ist man sich auch bei der Vertragsverlängerung schnell einig geworden. Wir wollen auch in der Landesliga unseren Weg weitergehen und sind davon überzeugt, diesen mit Gerry Lösch auch weiter erfolgreich zu bestreiten“, erklärt der zweite Vorstand Michael Wolf.

„Wir als Verein können somit beruhigt in die neue Saison gehen und freuen uns, dass wir alle wichtigen Postionen mit unseren Wunschkandidaten weiterhin besetzen konnten“, führt Wolf weiter aus. (Noah Hölch)