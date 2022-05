Plabst auf eigenes Team und den Schiri sauer

Robert Rohrhirsch bereitete das 2:0 vor. © michalek

LANDESLIGA SEF verspielt in Holzkirchen eine 2:0-Führung, Foul vor Elfmeter nicht gepfiffen

Freising – Enttäuscht wieder heimgekehrt sind am Samstagnachmittag die Fußballer des SE Freising. Nicht, weil die Plabst-Elf im Alpenvorland einen auf den Deckel bekommen hätte, am Ende stand gegen TuS Holzkirchen ein 2:2. Jedoch: Es wäre viel mehr drin gewesen für den SE Freising.

Trainer Plabst ist eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse. Nach dem Auswärtsspiel beim in der Tabelle benachbarten TuS Holzkirchen war dem Übungsleiter der Ärger aber anzumerken. Zum einen auf sein Team, weil es eine 2:0-Führung nicht ins Ziel gespielt hatte. Aber auch auf Schiedsrichter Alexander Schkarlat.

Es lief zunächst recht gut an für die Gäste, die im ersten Durchgang überraschenderweise dem Match ihren Stempel aufdrückten. „Das war ganz ordentlich, resümierte Plabst deswegen hinterher auch. Nach gerade einmal vier Minuten nahm Felix Günzel eine Flanke von der Seite direkt und wuchtete das Leder zum 1:0 in die Maschen (4.). Der SEF schien noch vor dem Seitenwechsel alles richtig zu machen. Nach einer Ecke köpfelte Robert Rohrhirsch Aron Mättig das Leder an die Schulter, von wo aus der Ball ins Tor zum 2:0 sprang (36.).

Auch auch in Durchgang zwei blieben die Lerchenfelder spielbestimmend, haderte dann aber gehörig mit Schiedsrichter Alexander Schkarlat. Aber nicht nur wegen dessen Entscheidungen rund um den 2:1-Anschlusstreffer der Hausherren per Foulelfmeter (Sean Erten, 68.). Denn: Dem ging ein klares Foul an Daniel Zanker voraus, das nicht geahndet wurde, im Anschluss verursachte Benedict Geuenich den Penalty. „Dass der Schiedsrichter dann hinterher öffentlich sagt, dass das eine klare Fehlentscheidung war, hilft uns auch nicht weiter“, moserte Plabst auch über die ansonsten oft glücklosen Aktionen des Unparteiischen.

Zu allem Überfluss glich Holzkirchen wenig später durch Franz Fischer per Kopf nach einer Ecke noch aus (73.). Doppelt bitter für die Freisinger: Bereits kurz nach dem Seitenwechsel und auch später nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich hatten sie mehrmals die Möglichkeit auf einen dritten Treffer, doch Robert Rohrhirsch, Nikolai Davydov oder auch Luka Brudtloff schlossen nicht konzentriert genug ab. So blieb es beim enttäuschenden Unentschieden.