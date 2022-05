Plattner leistet Summerer Schützenhilfe

Bezirksliga: SVA Palzing verliert in Feldmoching, doch Dornacher halten 2:2 gegen Alte Haide.

Palzing – Das war nichts für schwache Nerven. Die gute Nachricht für alle Fans des SVA Palzing: Der Club aus dem Ampertal hat seinen Relegationsplatz am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord behauptet. Auf dem Weg dorthin brauchte die Elf von Trainer Sepp Summerer aber Hilfe. Denn während die Palzinger bei der SpVgg Feldmoching früh in Rückstand geraten sind, egalisierte der Konkurrent FC Alte Haide im Parallelspiel einen 0:2-Rückstand. Als in Feldmoching beim Stand von 1:3 aus Palzinger Sicht abgepfiffen wurde, lief die Partie in Dornach noch.

Ein Treffer hätte dem FC Alte Haide gereicht, um drei Punkte zu holen und mit den Palzingern die Plätze zu tauschen. Also wanderten die Blicke in Richtung Michael Mitterweger. Der Vorstand telefonierte mit einem Anhänger, der die Partie in Dornach verfolgte. Nach quälenden Minuten fing Mitterweger an zu jubeln. Es war das Zeichen dafür, dass die Palzinger in der Relegation spielen können. „Wir haben uns riesig gefreut, getanzt haben wir aber nicht. Wir waren einfach nur glücklich und erleichtert“, beschrieb Summerer das aufregende Finale dieser Saison. In der Relegation ist der SC Baldham-Vaterstetten mit Trainer Gedi Sugzda (früher VfB Hallbergmoos) der Gegner.

Zwei Dinge sollten die Palzinger dann vermeiden: einen frühen Rückstand sowie eine schwache Chancenverwertung wie in Feldmoching. Der SVA war gut im Spiel, doch Baris Karaboga schockte die Gäste in der achten Minute mit seinem Treffer. Danach erspielten sich die Palzinger zahlreiche gute Möglichkeiten, doch zu zählbaren Erfolg kam wieder nur der Tabellenvierte aus München. Noah Maslaton stellte in der 37. Minute auf 0:2 und vergrößerte die Sorgen des SVA. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Onur Tas die Summerer-Elf per Foulelfmeter auf ein Tor heran. Auch im Parallelspiel in Dornach hatte der FC Alte Haide nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand auf 1:2 verkürzt. Es blieb spannend. „Ich hatte aber das Gefühl, dass wir es drehen können. Wir hatten Chancen“, sagte Summerer.

Nach dem Seitenwechsel passierte in Feldmoching zunächst wenig. Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde wurde es dann endgültig brenzlig. Alte Haide hatte ausgeglichen, und Tas musste mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl kassierten die Gäste in der 81. Minute durch Mehmet Köse ihren dritten Gegentreffer. Wenig später wechselte Summerer Noah Staudt aus. „Noah hat sofort gefragt, wie es in Dornach steht. Ich habe gesagt, dass ich es nicht weiß und auch nicht wissen will“, so Summerer. Und weiter: „Noah meinte dann: ‚Trainer, das ist das Einzige, was jetzt noch zählt.’ Er hatte ja Recht.“ Wenig später war die Palzinger Niederlage besiegelt. Der SVA hatte es nicht mehr in eigener Hand und war auf Hilfe der Dornacher angewiesen. Das Zittern begann, und am Ende war es ausgerechnet Summerers Spezl Toni Plattner, der in seinem letzten Spiel als Trainer den SVA in die Relegation rettete.