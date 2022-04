Pokal-Aus im Halbfinale

Teilen

Jubel nach dem Führungstor: Nach dem 1:0 von Katharina Bauer schien die SpVgg Attenkirchen auf einem guten Weg ins Pokalfinale, doch am Ende behielt Gegner SV Untermenzing die Oberhand. © lehmann

Frauen: SpVgg Attenkirchen unterliegt ersatzgeschwächt dem SV Untermenzing

Attenkirchen – Im Halbfinale des Bezirkspokals mussten die Frauen der SpVgg Attenkirchen verletzungsbedingt auf viele Stammkräfte verzichten. Gegen die spielerisch stärkeren Gäste vom SV Untermenzing schied man deshalb mit 2:3 (1:3) kurz vor dem Finale aus.

Den besseren Einstieg in die Partie hatten dabei die Attenkirchnerinnen selbst. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten schob Katharina Bauer zum 1:0 (11.) für die Gastgeber ein. Doch im Anschluss gab man die Partie schnell aus der Hand. Nach drei individuellen Fehlern lag man schon zur Pause mit 1:3 (23., 26., 36.) zurück.

In der zweiten Hälfte fand man wieder besser in die Zweikämpfe, die Mannschaft brachte insbesondere viel Kampfgeist auf den Platz. Nach einer Flanke netzte dann Veronika Kaindl zum 2:3 (73.) ein. „Danach hing der Ausgleich in der Luft“, so Coach Alex Urban. Doch die Gäste aus Untermenzing waren weiterhin die bessere Mannschaft und zogen verdient ins Finale des Bezirkspokals ein.

„Die Mädels haben sich nichts vorzuwerfen. Gegen einen besseren Gegner darf man auch mal verlieren“, betont Urban, für den der Fokus nun auf der Bezirksliga-Partie am Wochenende liegt.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Attenkirchnerinnen zum Abstiegskandidaten aus Dornach. „Dort wollen wir dann den Sack zu machen und den Klassenerhalt schaffen“.

SpVgg Attenkirchen – SV Untermenzing 2:3.

Aufstellung: Schreiner – V. Linseisen, Lobmeier (46. Würzinger), Lachner (32. Ziegltrum) - Aumann, Bauer, Humplmaier, Festner (65. Förg) – V. Kiermeier, Kaindl, A. Kiermeier (29. A. Linseisen).

Tore: 1:0 Bauer (11.), 1:1 Bott (23.), 1:2 Greß (26.), 1:3 Bott (36.), 2.3 Kaindl (73.).

Gelbe Karte: V. Linseisen, Aumann.

Schiedsrichter: Walter Knecht.

Zuschauer: 75