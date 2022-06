Pokalfete vor Rekordkulisse: VfB Hallbergmoos gewinnt Sparkassen-Cup

Von: Nico Bauer

So sehen Sieger aus: Die Hallbergmooser (l.) feierten ausgelassen ihren Pokalsieg, beim BC Attaching war die Stimmung gedämpfter. © Nico Bauer

Die A-Junioren des VfB Hallbergmoos haben beim Sparkassen-Cup im „Finale dahoam“ groß aufgetrumpft und den BC Attaching mit 6:1 besiegt.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos ist derzeit eine der Top-Fußball-Adressen in der Region. Die Erste Mannschaft zieht Hunderte Zuschauer an, der Sieg in der Bayernliga-Relegation war vollgepackt mit großen Emotionen. Während sich die VfB-Männer auf ihre zweite Saison in der Bayernliga vorbereiten, knüpfte die A-Jugend genau da an: Sie spielte vor der Rekordkulisse von rund 500 (!) Zuschauern um den Pokalsieg im Sparkassen-Cup, machte mit dem 6:1 (3:1) im Heimfinale gegen den BC Attaching Werbung für den Jugendfußball und ließ eine Party folgen, die an die Relegation der Herren erinnerte.

Die sportlichen Voraussetzungen vor dem Finale konnten unterschiedlicher nicht sein. Der VfB Hallbergmoos wurde Zweiter in der Kreisliga und hat nur die Partie gegen das übermächtige Team aus Walpertskirchen verloren, während Attaching mit nur einem Sieg auf dem vorletzten Rang der Kreisklasse landete. Der BCA hatte jedoch im Sparkassen-Cup eine bärenstarke Runde gespielt und immer wieder überrascht. Unter anderem eliminierten die Attachinger Junioren die (SG) TSV Moosburg. „Wir sind stolz, dieses Finale erreicht zu haben“, sagte Trainer Christian Winklhofer.

Underdog Attaching verpasst den Ausgleichstreffer

Der BCA hatte also nichts zu verlieren und gab sich in Hallbergmoos nicht kampflos geschlagen. Das schnelle Führungstor des VfB durch Noah Tiefenbacher (4.) warf den Underdog keinesfalls aus der Bahn. Nach dem 2:0 von Lukas Schlecht (25.) antwortete Niklas Baier (29.) – und in der Folge hätten die Attachinger durchaus ausgleichen können. Daher war das 3:1 von Karim Howlader (42.) kurz vor der Pause bitter für den BCA. „Wir haben auf Augenhöhe mitgespielt, aber Hallbergmoos war einfach kaltschnäuziger“, erklärte Attachings Coach.

Sektfontäne und Bierduschen: Der VfB Hallbergmoos mutierte nach dem Abpfiff zum Feier-Club. © Nico Bauer

Der VfB versuchte, das Spiel schnell zu machen und immer wieder bedingungslos in die Offensive zu gehen. „Wir haben mit Attaching nicht den Vorletzten der Kreisklasse gesehen, sondern den Finalisten im Sparkassen-Cup“, betonte der Hallbergmooser Trainer Markus Zenk. Er hatte seinen Schützlingen mit auf den Weg gegeben, dass man nach dem verpassten Bezirksoberliga-Aufstieg diesen Pokal als Ersatz holen will. In der zweiten Halbzeit hatte seine VfB-Truppe dann den Attachinger Willen gebrochen, die Hallbergmooser liefen nach Steilpässen ein ums andere Mal aufs Tor zu. Angesichts dieser Spielphase wäre auch ein höherer Sieg drin gewesen.

Parallel dazu war das Stadion ein Tollhaus, auch die Erste Mannschaft feierte die A-Jugend. Es bot sich das Bild eines Clubs, in dem die Teams zusammenhalten. Die Pokalparty war ein Höhepunkt, der Appetit auf weitere Fußball-Festtage macht.

VfB Hallbergmoos – BC Attaching 6:1 (3:1)

Kader VfB Hallbergmoos: Devid Kerciku, Daniel Schosser, Marlon Judik, Lukas Schlecht, Noah Tiefenbacher, Leon Würzinger, Karim Howlader, Dominik Möschner, Furkan Darici, Nico Haslauer, Loris Limmer, Valentin Pachur, Leon Piwowarska, Antonio Giannuzzo, Juan Carlos Rühlemann, Yavuz Sahin, Raphael Gleinzer.

Kader BC Attaching: Marko Trajkovski, Luka Badrov, Luka Mihaljevic, Dion Avdyli, Göktan Akpinar, Laurentino Contu, Niklas Baier, David Badrov, David Pierini, Moritz Stahl, Lukas Winklhofer, Mehmet Cincik, Florjan Azizi, Amir Najdi, Leandro Contu.

Tore: 1:0 Noah Tiefenbacher (4.), 2:0 Lukas Schlecht (25.), 2:1 Niklas Baier (29.), 3:1 Karim Howlader (42.), 4:1 Juan Carlos Rühlemann (69.), 5:1 Juan Carlos Rühlemann (71.), 6:1 Lukas Schlecht (86.).

