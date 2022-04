Probleme mit der Fitness

Teilen

Mäßiger Start ins neue Jahr: Der BC Attaching muss nach einigen alten Corona-Fällen die Fitness seiner Spieler erst noch zurück gewinnen. © Lehmann

Rückkehrer nach Corona müssen laut BCA-Coach Enes Mehmedovic erst noch ihre alte Form wieder finden.

Freising/Au – Am Samstag ab 15 Uhr treffen sich auf dem Fußballplatz der Attachinger Sportanlage der BCA und der TSV Au zum dritten Mal in dieser Kreisliga-Saison. Der Grund dafür ist kein schöner. Im Hinspiel in Au am 5. Spieltag prallten zwei Spieler so schwer mit den Köpfen zusammen, dass der Schiedsrichter das Spiel in der 84. Minute beim Stand von 1:1 abbrechen musste. Beim Wiederholungsspiel Anfang Oktober konnten die beiden Unglücksraben Daniele Chezzi (Attaching) und Josip Andrik (Au) wieder selbst mit dabei sein und erlebten einen 4:1-Erfolg des BCA. Der Tabellenzweite ist auch am Samstag wieder klarer Favorit gegen die Hallertauer. „Wir wollen auf Sieg spielen, aber das wird auch schwierig, denn Au ist eine kämpferisch starke Mannschaft“, weiß BCA-Trainer Enes Mehmedovic. Noch dazu haben die Attachinger seit Beginn der Rückrunde massive Personalsorgen. Denn einige nach Corona-Infektion genesene Spieler wären zwar theoretisch einsatzfähig, haben aber häufig erhebliche Probleme mit der Fitness. „Das heißt, wir müssen mit unserem kleinen Kader zusehen, dass wir die Spiele überbrücken bis wir unsere Spieler einigermaßen fit zurückbekommen“, erklärt Mehmedovic: „Das ist momentan so ein Lottospiel. Man weiß nie, wie lange die Spieler das Tempo gehen können und wie lange sie durchhalten.“ Das erklärt auch die bisher eher mäßigen Leistungen des Tabellenzweiten in der Rückrunde. Gegen Schlusslicht Moosburg wurde zwar mit 3:0 gewonnen, aber richtig überzeugend war die Vorstellung nicht. Und vergangene Woche beim SC Kirchasch setzte es sogar die fünfte Saisonniederlage. Der Gegner erzielte dabei ein schnelles Tor und verteidigte die Führung mit Mann und Maus, während Attaching kein Rezept fand, seine Offensive in Szene zu setzen.

Auer Trainer baut auf kompakte Defensive

TSV-Trainer Christian Hobmeier erwartet deshalb einen hoch motivierten Gastgeber, der die Schmach tilgen möchte: „Aber ich denke nicht, dass Attaching nach den letzten Ergebnissen vor Selbstbewusstsein strotzt. Vielleicht können wir die Gunst der Stunde nutzen und einem schwächelnden Favoriten ein Bein stellen.“ Seine Mannschaft sei nach dem Punktgewinn im Heimspiel gegen Walpertskirchen in einem kleinen Flow. „Wir werden aber nicht ‚Hurra die Gams’ nach vorne rennen, sondern aus einer kompakten Defensive kommen, weil Attaching doch sehr spielstark ist und einige gute Einzelspieler hat“, verspricht der Coach.

Sepp Fuchs