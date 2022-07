Projektentwicklung und Förderung „Mädchen an den Ball“ macht Fortschritte

Keine Vereinsbindung, keine Punktspiele: Mädchen, die Fußball spielen wollen, können im Rahmen des Projekts einmal in der Woche kostenlos zwei Stunden trainieren. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Das Projekt „Mädchen an den Ball“ vom BFV soll den Frauenfußball mit weiteren Angeboten und Möglichkeiten ausstatten.

Freising – Die Europameisterschaft der Frauen in England ist in vollem Gange, und die Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball ist derweil so groß wie lange nicht mehr. Doch der Sport hat ein Problem: der Nachwuchs bleibt aus. Um dem entgegenzuwirken, gründete sich 2007 das Projekt „Mädchen an den Ball“. Zuletzt lud Initiatorin und Projektleiterin Anna Selinger im München zu einem Pressegespräch, zu dem auch Frank Ludewig, der Münchner Kreisvorsitzende des BFV eingeladen wurde.

„Der Mädchen- und Frauenfußball hat in Deutschland noch viel Luft nach oben“, so Selinger. „Es gibt insgesamt zu wenig Angebote für Mädchen, die Fußball spielen wollen.“ Und das macht sich auch in den Zahlen bemerkbar. Aus den Mitgliederstatistiken des DFB lässt sich ein alarmierender Rückgang im Frauen- und Mädchenfußball beobachten. Um diesem Trend entgegenzuwirken, gründete man 2007 das Projekt „Mädchen an den Ball“ und legte es vor drei Jahren noch einmal neu auf. „Wir sind von Anfang an überrannt worden“, so die Sozialpädagogin Selinger, die mittlerweile an 15 Standorten in München, unter anderem in Feldmoching, Moosach und Freimann, Mädchen für den Fußball begeistert.

Dabei ist das Konzept hinter „Mädchen an den Ball“ ganz einfach. Fußball als Mannschaftssport soll neben der Gesundheit auch die Persönlichkeitsstruktur der Teilnehmerinnen fördern. Insbesondere stehen Teamfähigkeit, Integrationsbereitschaft, Empathie, Verantwortungsbewusstsein und sportliche Fähigkeiten im Vordergrund. „Es geht im Grunde darum, dass die Mädchen durch den Fußball ein neues, gestärktes Selbstbewusstsein, sowie soziale, interkulturelle und auch kreative Kompetenzen entwickeln“, betont Selinger.

Und so kommen mehr als 1000 Mädchen jeden Monat, um gemeinsam Fußball zu spielen. Das Besondere dabei: Es gibt keine Vereinsbindung. Die Mädels zwischen sechs und 16 Jahren können einmal in der Woche zwei Stunden lang kostenlos trainieren. Um das Konzept noch familienfreundlicher zu gestalten, ist ein Dazustoßen jederzeit möglich – keiner muss pünktlich sein oder bis zum Ende bleiben. Zusätzlich werden die Mädels professionell von drei FußballtrainerInnen betreut und pädagogisch unterstützt.

Auch BFV-Kreisverbandschef Frank Ludewig zeigt sich sehr angetan vom Projekt. „Es spielen jede Woche hunderte von Mädchen, die sonst wahrscheinlich gar nicht zum Fußball gekommen wären. Das Projekt ist keine Konkurrenz zu den Vereinen. Es geht vielmehr darum, Synergien zu nutzen.“ Denn das Ziel ist auch, das die Mädchen langfristig dem Sport treu bleiben und – im nächsten Schritt – in die Vereine wechseln. Seiner Ansicht nach kann sich der Frauenfußball auf Vereinsebene nur dann entwickeln, wenn dieselbe Energie hineingesteckt wird wie in den Männerfußball.

„Als Verband und mit unseren Vereinen haben wir einen gesellschaftspolitischen Auftrag – unter anderem alle gleich zu behandeln“, so Ludewig. Dafür muss das Ganze aber erstmal entbürokratisiert werden gibt er zu. Deshalb gibt es bei Mädchen an den Ball keine Verpflichtungen wie Punktspiele oder Vereinsbindung. Und auch Leistungsdruck ist im Projekt ein Fremdwort. „Die Einheiten laufen ganz locker ab“, so die Gründerin, die allein in diesem Jahr sieben neue Standorte in der Landeshauptstadt eröffnen konnte. „Wir planen das Projekt in ganz Deutschland zu installieren und werden im Herbst in Nordrhein-Westfalen einen neuen Standort eröffnen“, verrät die Sozialpädagogin, die den jungen Fußballerinnen eine Perspektive gibt. (Franziska Kugler)