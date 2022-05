Relegation in Oberbayern: Kampf um Kreisklasse und Kreisliga geht weiter

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der SV Kranzberg will über die Relegation die Liga halten. © Lehmann

Am Freitagabend stehen die nächsten Relegationsspiele in Oberbayern an. Jeweils vier Mannschaften kämpfen um die letzten Tickets zur Kreisliga und Kreisklasse.

München - Der Relegations-Marathon in Oberbayern geht weiter. Auch am Freitagabend stehen die nächsten Entscheidungen an. Heute mit dabei: Zwei Spiele zur Kreisliga im Kreis Donau/Isar und zwei Spiele zur Kreisklasse im Kreis Inn/Salzach.

Relegation zur Kreisliga Donau/Isar: 90 Minuten entscheiden über Saison

Der Modus ist einfach: Wer nach 90 Minuten die Nase vorne hat, spielt nächstes Jahr Kreisliga. Der unterlegene Verein Kreisklasse. Steht es nach 90 Minuten Unentschieden kommt es zur Verlängerung, erst dann zum Elfmeterschießen.

Im ersten Spiel fordert der Kreisklassist TSV Nandlstadt den Kreisligisten SV Kranzberg heraus. Der SVK ist seit fünf Ligaspielen sieglos und verspielte so den direkten Klassenerhalt. Dieser soll jetzt über die Relegation her. Der TSV Nandlstadt hat jedoch etwas dagegen. Dabei verspielte der TSV durch zwei Niederlagen in den letzten vier Spielen die Meisterschaft. Diese hat sich jetzt der FCA Unterbruck gesichert. Immerhin wurde die Generalprobe gegen Hörgertshausen gewonnen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in Moosburg.

Im anderen Spiel treffen der TSV Baar-Ebenhausen und der SV Menning aufeinander. Baar-Ebenhausen hat als Kreisligist nur zwei Ligaspiele im Jahr 2022 gewonnen. Die Folge: Platz elf in der Kreisliga Donau/Isar 1. Der SV Menning hingegen strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Nur ein Ligaspiel wurde in 2022 verloren. Jetzt soll die Krönung einer fast perfekten Saison folgen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr auf der Sportanlage in Geisenfeld.

Relegation zur Kreisklasse Inn/Salzach: Vier Anwärter, zwei Tickets

Auch in der Relegation zur Kreisklasse im Kreis Inn/Salzach wird die Relegation über ein Spiel entschieden. Der TSV Palling, SB Chiemgau Traunstein II, TSV Fridolfing und SV Oberbergkirchen kämpfen um die letzten Tickets.

Der TSV Palling will als A-Klassen-Zweiter seine Saison krönen. Die Kreisklassenreserve des SB Chiemgau Traunstein hat allerdings etwas dagegen. Der Sportbund hat sich dabei nach einer schwachen Hinrunde gefangen. Im neuen Jahr wurden nur zwei Spiele verloren, zum direkten Klassenerhalt reichte es trotzdem nicht mehr. Der TSV Palling hält mit drei Siegen aus den letzten Spielen dagegen. Spannung ist garantiert. Anpfiff ist um 18.30 Uhr auf der Sportanlage Waging.

Im zweiten Spiel des Tages will der SV Oberbergkirchen den Angriff des TSV Fridolfing abwehren. Oberbergkirchen ist zwar seit vier Spielen ohne Niederlage, konnte aber auch nur ein Spiel in diesem Zeitraum gewinnen. Darüber kann der TSV Fridolfing nur lachen. Die letzten sechs Spiele wurden allesamt gewonnen. Das überragende Torverhältnis: 43:0! Meister SV Kirchanschöring II hatte am Ende nur zwei Punkte Vorsprung. Jetzt soll der Aufstieg über die Relegation gelingen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr auf der Freizeitanlage Tacherting.